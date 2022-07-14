Турецкие власти снова допустили разгрузку судов с выключенными системами идентификации, - журналистка Яресько

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"В преддверии четырехсторонних переговоров, в Турции мы наблюдали новый кейс, когда пришли из Керчи два загруженных кукурузой судна с выключенными АИС (автоматическая идентификационная система, – ред.). Зашли в турецкий порт, разгрузились и вышли с выключенными системами идентификации. Такого мы еще не наблюдали", - отметила журналистка.

Катерина Яресько считает, что таким образом турецкие власти допустили суда с выключенными АИС в свой порт и прикрыли кражу.

"Соответственно, переговоры вызывают сильную обеспокоенность, потому что должно быть принято решение о разблокировании портов и вывозе зерна только при гарантированной безопасности. Фактически, ни одна сторона переговоров не может выступить таким гарантом", - отметила Яресько.

3 июля Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Турция задержала судно, прибывшее из оккупированного российскими военными Бердянска

6 июля Офис генпрокурора Украины официально обратился к Турции с просьбой помочь в расследовании в отношении трех российских судов, которые могли перевозить украденное украинское зерно

7 июля турецкие власти отпустили российский сухогруз "Жибек Жоли", прибывший с грузом зерна из оккупированного Бердянска

Также Катерина Яресько, журналистка проекта SeaKrime Центра "Миротворец", рассказала, что Турция приняла половинчатое решение по кораблю "Жибек Жоли" с краденым украинским зерном.

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