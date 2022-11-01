Об этом сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар, информирует РБК.

Турецкая сторона поставила Россию перед фактом, что их сухогрузы продолжат вывоз зерно из Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновом соглашении.

Также Турция четко заявила, что ожидает от России ответа на ситуацию вокруг зернового соглашения в ближайшие два дня.

"Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин Шойгу продолжает переговоры со своей властью в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответов сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам , что эти меры не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу", - сообщил министр обороны Турции.

Заявления Турции прозвучали на фоне демарша России по "зерновым договоренностям" и угрозам, к которым прибегают официальные лица РФ.

Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что Россия не может допустить беспрепятственный проход судов гуманитарным коридором и примет "самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без согласования сухогрузов".

Путин же в разговоре с Эрдоганом назвал два условия (для возвращения России к зерновому соглашению). Это расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе и получение от Киева гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.

29 октября РФ объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна Черным морем.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен , что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре.

30 октября НАТО и ЕС призвали Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению". Украина, ООН и Турция заявили о действии зернового соглашения, РФ требует дополнительных "гарантий безопасности".

1 ноября стало известно, что украинское дунайское пароходство (УДП) начинает проект "Дунайский зерновой путь" после выхода России по "зерновой инициативе".

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