Турецкие корабли продолжат вывоз зерна из Украины, несмотря на угрозы и демарш России, - минобороны страны
Турецкие сухогрузы продолжат вывоз зерно из Украины, несмотря на приостановку участия России в зерновом соглашении и угрозы со стороны официальных лиц РФ
Об этом сообщил глава минобороны Турции Хулуси Акар, информирует РБК.
Турецкая сторона поставила Россию перед фактом, что их сухогрузы продолжат вывоз зерно из Украины, несмотря на приостановку участия РФ в зерновом соглашении.
Также Турция четко заявила, что ожидает от России ответа на ситуацию вокруг зернового соглашения в ближайшие два дня.
"Между сторонами существует договоренность о том, что из портов должны выходить только зерновые, а коридор должен использоваться для гуманитарной помощи. Господин Шойгу продолжает переговоры со своей властью в рамках предоставленной нами информации. Мы ожидаем от них ответов сегодня или завтра. Мы напомнили нашим собеседникам , что эти меры не должны быть сорваны, не должны вызывать никаких проблем, и мы не должны снова возвращаться к началу", - сообщил министр обороны Турции.
Заявления Турции прозвучали на фоне демарша России по "зерновым договоренностям" и угрозам, к которым прибегают официальные лица РФ.
Ранее постпред России в ООН Василий Небензя заявлял, что Россия не может допустить беспрепятственный проход судов гуманитарным коридором и примет "самостоятельные меры по контролю пропущенных Совместным координационным центром без согласования сухогрузов".
Путин же в разговоре с Эрдоганом назвал два условия (для возвращения России к зерновому соглашению). Это расследование атаки на корабли Черноморского флота в Севастополе и получение от Киева гарантий неиспользования гуманитарного коридора в военных целях.
- 29 октября РФ объявила о "приостановлении" взятых на себя обязательств в рамках соглашения по безопасному экспорту украинского зерна Черным морем.
- Президент Украины Владимир Зеленский уверен , что российский агрессор решил сорвать "зерновое соглашение" еще в сентябре.
- 30 октября НАТО и ЕС призвали Россию срочно вернуться к "зерновому соглашению". Украина, ООН и Турция заявили о действии зернового соглашения, РФ требует дополнительных "гарантий безопасности".
- 1 ноября стало известно, что украинское дунайское пароходство (УДП) начинает проект "Дунайский зерновой путь" после выхода России по "зерновой инициативе".
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