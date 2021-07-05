Турецкие клубы начали охоту на Ярмоленко

Об этом сообщает Haber365 .



По информации источника, лондонский клуб готов продать Ярмоленко этим летом. В клубе не рассчитывают на большую сумму трансфера, так как контракт с украинцем заканчивается через год.



Ярмоленко ведет переговоры с агентом о своем будущем. Вингер не против трансфера в чемпионат Турции. Украинцем интересуются "Галатасарай" и "Фенербахче". Клубы готовы предложить ему зарплату 2,5-3 млн евро. Футболист примет решение в ближайшее время.

Уже зимой Ярмоленко получит право начать переговоры с другим клубом о трансфере в качестве свободного агента. Его контракт истекает летом 2022 года.

31-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году, однако не получил в английской команде постоянного места в основном составе.

На Евро-2020 Ярмоленко в пяти матчах за сборную Украины забил три гола и отдал две результативные передачи.