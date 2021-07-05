Турецкие клубы начали охоту на Ярмоленко
Украинский вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко заинтересовал два турецких клуба "Фенербахче" и "Галатасарай"
Об этом сообщает Haber365 .
По информации источника, лондонский клуб готов продать Ярмоленко этим летом. В клубе не рассчитывают на большую сумму трансфера, так как контракт с украинцем заканчивается через год.
Ярмоленко ведет переговоры с агентом о своем будущем. Вингер не против трансфера в чемпионат Турции. Украинцем интересуются "Галатасарай" и "Фенербахче". Клубы готовы предложить ему зарплату 2,5-3 млн евро. Футболист примет решение в ближайшее время.
Уже зимой Ярмоленко получит право начать переговоры с другим клубом о трансфере в качестве свободного агента. Его контракт истекает летом 2022 года.
31-летний Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм" в 2018 году, однако не получил в английской команде постоянного места в основном составе.
На Евро-2020 Ярмоленко в пяти матчах за сборную Украины забил три гола и отдал две результативные передачи.
- Напомним, 17 июня Андрей Ярмоленко был признан лучшим футболистом матча 2-го тура Евро-2020 Украина - Северная Македония.
- 19 июня стало известно, что Ярмоленко отказался продлевать контракт с "Вест Хэмом" .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.15
Покупка 27.15Продажа 27.41
-
EUR
Покупка 32.13Продажа 32.55
- Актуальное
- Важное