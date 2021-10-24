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Турецкие инвестиции завоевывают Африку. Мы обязательно войдем в ТОП-10 экономик мира, - Эрдоган

24 октября, 2021 воскресенье
09:40
Экономика Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "колониалисты" формируют волну давления на Анкару, в том числе за счет части турецкого политикума

Об этом он сказал в субботу, 23 октября 2021 года, обращаясь к функционерам правящей в стране Партии справедливости и развития в провинции Эскишехир, передает Еспресо.TV.

С этим же связана критика курса Турции на сближение со странами Африки, подчеркнул Эрдоган.

При этом Эрдоган привлек внимание к росту турецких инвестиций в африканский континент, объем которых за последние годы превысил планку в $ 6,5 млрд.

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"На сегодняшний день турецкие строительные компании - подрядчики реализуют мега-проекты в самых разных странах Африки. Турецкие оппозиционные политики, которые критикуют сотрудничество со странами Африки, - недальновидные, повторяя тезисы колонизаторов", - приводит слова Эрдогана турецкий правительственная информационное агентство Anadolu .

Турецкий лидер подчеркнул, что лучшим ответом для критиков сближения Турции с африканскими странами, является рост товарооборота и тесное сотрудничество самих стран Африки с Анкарой.

"Турция рано или поздно достигнет заявленной цели по вхождению в ТОП-10 самых развитых экономик мира. Усилия в этом направлении продолжаются с тем же рвением", - заверил Эрдоган.


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