Турецкие инвестиции завоевывают Африку. Мы обязательно войдем в ТОП-10 экономик мира, - Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что "колониалисты" формируют волну давления на Анкару, в том числе за счет части турецкого политикума
Об этом он сказал в субботу, 23 октября 2021 года, обращаясь к функционерам правящей в стране Партии справедливости и развития в провинции Эскишехир, передает Еспресо.TV.
С этим же связана критика курса Турции на сближение со странами Африки, подчеркнул Эрдоган.
При этом Эрдоган привлек внимание к росту турецких инвестиций в африканский континент, объем которых за последние годы превысил планку в $ 6,5 млрд.
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"На сегодняшний день турецкие строительные компании - подрядчики реализуют мега-проекты в самых разных странах Африки. Турецкие оппозиционные политики, которые критикуют сотрудничество со странами Африки, - недальновидные, повторяя тезисы колонизаторов", - приводит слова Эрдогана турецкий правительственная информационное агентство Anadolu .
Турецкий лидер подчеркнул, что лучшим ответом для критиков сближения Турции с африканскими странами, является рост товарооборота и тесное сотрудничество самих стран Африки с Анкарой.
"Турция рано или поздно достигнет заявленной цели по вхождению в ТОП-10 самых развитых экономик мира. Усилия в этом направлении продолжаются с тем же рвением", - заверил Эрдоган.
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