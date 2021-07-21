Турецкие F-16 перехватили над Польшей российский самолет
Турецкие истребители, которых перебросили в Польшу две недели назад, приняли участие в перехвате российского самолета
Об этом сообщил Воздушное командование НАТО в Twitter.
"Турецкие F-16 вылетели с польского Мальборка во время выполнения миссии НАТО воздушного патрулирования и совершили первое перехват неизвестного самолета. Истребители союзников работают круглосуточно, чтобы идентифицировать самолеты без плана полета или без передатчиков, чтобы защитить воздушное пространство Союза", - говорится в сообщении .
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