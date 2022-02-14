Турецкие астрономы обнаружили две новые планеты в звездной системе Kepler-451
Группа астрономов из университета Анкары обнаружила две новые планеты в Kepler-451, звездной системе, состоящей из двух звезд, вращающихся вокруг общего центра инерции.
Об этом сообщает technoscience.
Отмечено, что Kepler-451 находится в 1 336 световых годах от Земли.
Как сообщает руководитель Департамента астрологии и космических наук профессор Селим Осман Селам, оба космических объекта являются планетами-гигантами.
Известно, что планеты очень большие, одна из них вдвое больше Юпитера, а вторая в 1,5 раза.
Кроме того, на одной планете год длится 43 дня, в то время как на другой 1 800 дней.
Уточняется, что на этих двух новых планетах жизнь невозможна, поскольку они являются газовыми гигантами.
- Напомним, что 26 ноября 2021 года группа астрономов из Копенгагенского университета в Дании зафиксировала две галактики, которые из-за пыли невидимы для телескопа.
- Также австралийские астрофизики обнаружили необычный объект, который каждые 18 минут излучает радиоэнергию в течение минуты.
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