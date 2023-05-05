Турецкая оппозиция заявила о риске насилия в случае победы Килидароглу и просит граждан оставаться дома в ночь после выборов
Кандидат в президенты от турецкого оппозиционного альянса призвал граждан не выходить на улицы в ночь с 14 на 15 мая и не радоваться его победе во избежание риска столкновения с элементами, которые лояльны к действующему правительству
Об этом сообщает Bloomberg.
Кандидат в президенты от турецкого оппозиционного альянса призвал граждан оставаться дома, если он победит на выборах на следующей неделе, чтобы избежать риска столкновения с "вооруженными элементами", лояльными правительству Реджепа Тайипа Эрдогана.
Кемаль Килидароглу сделал резкое предупреждение во время интервью телеканалу KRT вечером 4 мая, что отражает степень поляризации в турецком обществе. Поскольку самый широкий в истории альянс оппозиционных партий страны готовится к острому голосованию 14 мая.
"Когда мы победим в ночь выборов, все наши граждане должны оставаться дома, а не радоваться улицам. Некоторые люди могут вызвать проблемы, некоторые люди могут быть спровоцированы, потому что вооруженные элементы могут выйти на улицы", - сказал Килидароглу .
Также он добавил, что у оппозиции есть разведывательные данные, свидетельствующие о том, что она может стать мишенью в социальных сетях с помощью поддельных видео или голосовых записей.
"Они могут совершать негативную пропаганду, изменяя звук и изображение. Мы узнали, что они заключили соглашения с некоторыми хакерами из-за границы и совершали платежи в биткойнах", - рассказал Кемаль Килидароглу .
- 4 мая заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что Кемаль Килидароглу имеет все шансы выиграть президентские выборы в Турции.
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