Об этом сообщает Bloomberg.



Кандидат в президенты от турецкого оппозиционного альянса призвал граждан оставаться дома, если он победит на выборах на следующей неделе, чтобы избежать риска столкновения с "вооруженными элементами", лояльными правительству Реджепа Тайипа Эрдогана.



Кемаль Килидароглу сделал резкое предупреждение во время интервью телеканалу KRT вечером 4 мая, что отражает степень поляризации в турецком обществе. Поскольку самый широкий в истории альянс оппозиционных партий страны готовится к острому голосованию 14 мая.



"Когда мы победим в ночь выборов, все наши граждане должны оставаться дома, а не радоваться улицам. Некоторые люди могут вызвать проблемы, некоторые люди могут быть спровоцированы, потому что вооруженные элементы могут выйти на улицы", - сказал Килидароглу .



Также он добавил, что у оппозиции есть разведывательные данные, свидетельствующие о том, что она может стать мишенью в социальных сетях с помощью поддельных видео или голосовых записей.



"Они могут совершать негативную пропаганду, изменяя звук и изображение. Мы узнали, что они заключили соглашения с некоторыми хакерами из-за границы и совершали платежи в биткойнах", - рассказал Кемаль Килидароглу .

4 мая заместитель директора Центра ближневосточных исследований Сергей Данилов считает, что Кемаль Килидароглу имеет все шансы выиграть президентские выборы в Турции.