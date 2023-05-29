Турецкая лира ослабла, после того как Эрдоган победил на выборах президента

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Стало известно, что лира опустилась на 0,3% до 20,03 за доллар США - почти до рекордно низкого уровня, прежде чем торговаться на уровне 20,01, по состоянию на 6:40 утра в Стамбуле.

На Уолл-стрит считают, что лира еще более ослабнет, а Morgan Stanley предупреждает, что она может достичь 26 за доллар раньше, чем ожидалось ранее, и упасть до 28 до конца года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания низких процентных ставок.

"Победа Эрдогана не принесет комфорта ни одному иностранному инвестору, - сказал Хаснайн Малик, стратег Tellimer в Дубае. "С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых валютных резервов, болезненный кризис, затрагивающий все активы, может быть на пороге" .

Эрдоган легко одержал победу во втором туре, одержав 52% голосов по неофициальным подсчетам, и вскоре после 20:00 в воскресенье произносил победную речь на крыше автобуса в Стамбуле.

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"Очевидно, что нынешняя экономическая модель не работает", – сказал Бурак Четинчекер, менеджер по управлению капиталом в Strateji Portfoy в Стамбуле.

"Эрдоган, вероятно, также осознает это, и умеренный переход к ортодоксальной политике в ближайшем будущем вероятен, потому что иначе она не будет устойчивой. Любой сигнал в этом направлении будет приветствоваться рынком", - добавил он.

Политика также была дорогой: за последние полтора года центральный банк потратил почти $200 млрд на поддержку лиры, чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция взлетела выше 80% в прошлом году, прежде чем упасть до 44% в апреле. Накануне выходных трейдеры были настроены относительно турецкой валюты как никогда отрицательно, полагая, что рыночные силы в конце концов возобладают над государственным контролем.

Первые признаки любого пересмотра текущей политики, по всей вероятности, появятся с назначениями на ключевые экономические должности, в том числе в министерстве финансов, а также в центральном банке. Все нынешние министры получили места в парламенте две недели назад, от которых им придется отказаться, если они будут назначены на должности в правительстве.