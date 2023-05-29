Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Экономика Турецкая лира ослабла, после того как Эрдоган победил на выборах президента

Турецкая лира ослабла, после того как Эрдоган победил на выборах президента

29 мая, 2023 понедельник
09:31
Экономика

Турецкая лира ослабла после того, как Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре президентских выборов в воскресенье, продлив свой срок пребывания на посту лидера страны, который дольше всего находится у власти, и заставив инвесторов искать какие-либо признаки того, что он начнет ослаблять жесткий контроль государства на рынках

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Стало известно, что лира опустилась на 0,3% до 20,03 за доллар США - почти до рекордно низкого уровня, прежде чем торговаться на уровне 20,01, по состоянию на 6:40 утра в Стамбуле.

На Уолл-стрит считают, что лира еще более ослабнет, а Morgan Stanley предупреждает, что она может достичь 26 за доллар раньше, чем ожидалось ранее, и упасть до 28 до конца года, если Эрдоган будет придерживаться своей политики удержания низких процентных ставок.

"Победа Эрдогана не принесет комфорта ни одному иностранному инвестору, - сказал Хаснайн Малик, стратег Tellimer в Дубае. "С очень высокой инфляцией, очень низкими процентными ставками и отсутствием чистых валютных резервов, болезненный кризис, затрагивающий все активы, может быть на пороге" .

Эрдоган легко одержал победу во втором туре, одержав 52% голосов по неофициальным подсчетам, и вскоре после 20:00 в воскресенье произносил победную речь на крыше автобуса в Стамбуле.

Читайте также: Киличдароглу назвал избирательный процесс самым несправедливым за последние годы

"Очевидно, что нынешняя экономическая модель не работает", – сказал Бурак Четинчекер, менеджер по управлению капиталом в Strateji Portfoy в Стамбуле.

"Эрдоган, вероятно, также осознает это, и умеренный переход к ортодоксальной политике в ближайшем будущем вероятен, потому что иначе она не будет устойчивой. Любой сигнал в этом направлении будет приветствоваться рынком", - добавил он.

Политика также была дорогой: за последние полтора года центральный банк потратил почти $200 млрд на поддержку лиры, чистые валютные резервы стали отрицательными, а инфляция взлетела выше 80% в прошлом году, прежде чем упасть до 44% в апреле. Накануне выходных трейдеры были настроены относительно турецкой валюты как никогда отрицательно, полагая, что рыночные силы в конце концов возобладают над государственным контролем.

Первые признаки любого пересмотра текущей политики, по всей вероятности, появятся с назначениями на ключевые экономические должности, в том числе в министерстве финансов, а также в центральном банке. Все нынешние министры получили места в парламенте две недели назад, от которых им придется отказаться, если они будут назначены на должности в правительстве.

  • В Турции 28 мая действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган одержал победу на выборах. За него проголосовали 52,1% избирателей.
Мир
выборы президента
Турция
Реджеп Эрдоган
Читайте также:
28 мая, 2023 воскресенье
"Мы еще не начинали": посол РФ в Британии предупредил, что эскалация в Украине может достичь невиданного до сих пор уровня
Сергій Лавров
28 мая, 2023 воскресенье
Лавров назвал поставки Украине истребителей F-16 "неприемлемой эскалацией"
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
28 мая, 2023 воскресенье
Беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае
Киев
+17°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.12
    Покупка 37.12
    Продажа 37.65
  • EUR
    Покупка 40.03
    Продажа 40.88
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
29 мая
09:52
Индия запустила в космос ракету-носитель с навигационным спутником на борту
09:49
У оккупантов плохи дела: на ротацию ездят на мотоблоках и ищут, где есть продукты, - командир пулеметного взвода 72-й ОМБр
09:36
Обновлено
Ночная атака России: есть попадание по военному объекту в Хмельницкой области, 5 летательных аппаратов выведено из строя. В Одессе повреждена портовая инфраструктура
09:35
Британская разведка узнала, как РФ пытается уберечь от ударов Крымский мост
09:06
Инфографика
Силы обороны за сутки уничтожили 430 российских военных и 61 беспилотник, - Генштаб ВСУ
09:06
Обновлено
Россия нарастила присутствие ракетоносителей в Черном море до двух
08:58
Ночью ПВО уничтожила 37 российских крылатых ракет и 29 БПЛА над Украиной
08:52
Украинка Магучих с рекордом выиграла стартовый этап "Бриллиантовой лиги"
08:45
КНДР планирует запустить в космос военный спутник. В Японии из-за подозрения запусков баллистических ракет приказали уничтожать цели
08:24
Канада выиграла ЧМ-2023 по хоккею, Латвия сенсационно завоевала бронзу
07:39
На футбольном стадионе в Танзании произошла давка: 1 погибший, 30 травмированных
06:59
ISW: Пригожин подрывает режим Путина, вероятно, из-за неполученной награды "за захват Бахмута"
06:56
ВСУ отбили 19 вражеских атак за сутки, в Беларусь для боевой подготовки прибывают солдаты РФ, - Генштаб
06:41
Израильские боевые самолеты нанесли удары по военным объектам вблизи столицы Сирии
06:22
Резников призвал Австралию предоставить Украине бронеавтомобили Hawkie и присоединиться к танковой коалиции
06:10
Россия перебросила в Беларусь новую партию С-400: куда именно
00:40
Руководство РФ будет привлечено к ответственности: в ЕС отреагировали на атаку по Днепру и Киеву
00:06
Кылычдароглу назвал избирательный процесс самым несправедливым за последние годы
2023, воскресенье
28 мая
23:17
Обновлено
Тайип Эрдоган одержал победу на президентских выборах в Турции
23:07
Владимир Зеленский поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах
23:03
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Украина ежедневно наносит более 100 ударов по объектам РФ на фронте. Колонка Сергея Згурца
22:53
ракета Storm Shadow
Ракеты Storm Shadow в Украине эффективны на 100%, - Резников
22:41
U2 Боно
Боно из группы "U2" зачитал строчки гимна столицы "Як тебе не любити, Києве мій!"
22:19
"Россия никогда не изменится", - Подоляк
22:12
"Хлопковая вечеринка в разгаре". Советник мэра Мариуполя Андрющенко заявил о нескольких ударах по базам окупантов
20:52
Во временно оккупированном Бердянске раздалось не менее 5 взрывов
20:27
Орбан и эмир Катара поздравили Эрдогана с победой на выборах
20:22
Виталий Портников
Виталий Портников. Аэропорт имени Руставели
20:04
OPINION
Где Украина?
19:36
На левобережье Херсонщины тем, кто не взял паспорт РФ, угрожают конфискацией авто, - Генштаб
19:29
Интервью
ФСБ выгодна война и заявления Пригожина, но они его не поддержат, - Фейгин
19:17
С Днем Киева враг "поздравил" рекордным количеством "шахедов", - Зеленский
18:20
Андрей Мельниченко
Швейцария собирается выдворить российского химического и угольного магната Мельниченко, - SonntagsBlick
18:15
Интервью
Путин напрямую уже не может управлять, власть ускользает из его рук, - эксперт по безопасности Мусаев
18:00
OPINION
Мы всегда будем на первой линии возможных столкновений
17:33
Ильхам Алиев. 28 мая 2023 года, Лачин (Азербайджан)
"Президент", "министры" и "депутаты" самопровозглашенной "Нагорно-Карабахской республики" должны сдаться, - президент Азербайджана Алиев
17:17
"Динамо" во второй раз в истории осталось без медалей в УПЛ
17:17
Кличко назвал возможную причину странных вибраций ночью в Киеве
17:02
УПЛ: "Шахтер" играет с "Днепром-1", результаты и расписание других матчей 29-го тура
16:57
"Шахтер" победил "Днепр-1" и стал чемпионом Украины по футболу
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV