Об этом сообщают на сайте Nikkei Asia со ссылкой на слова высокопоставленного руководителя компании.

Корабли планируют отправлять в порты Одессы.

"Мы обсуждаем с Одесской администрацией и компанией электроэнергетикой "Укрэнерго" размещение трех электростанций вблизи Одессы общей мощностью 300 мегаватт", - сказал Зейнеп Гарези, член правления Karpowership по коммерческим операциям, в интервью в штаб-квартире компании.

Мощностей может хватить для одного миллиона абонентов. Когда планируется отправить эти плавучие электростанции, издание не сообщает.

Напомним, по состоянию на 29 ноября дефицит мощности в Украине составляет 30%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb