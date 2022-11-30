Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину судов-электростанций, - Nikkei Asia

Турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину судов-электростанций, - Nikkei Asia

30 ноября, 2022 среда
15:39
Мир

Турецкая компания Karpowership ведет переговоры об отправке кораблей-электростанций в Украину для снабжения электроэнергией

Об этом сообщают на сайте Nikkei Asia со ссылкой на слова высокопоставленного руководителя компании.

Корабли планируют отправлять в порты Одессы.

"Мы обсуждаем с Одесской администрацией и компанией электроэнергетикой "Укрэнерго" размещение трех электростанций вблизи Одессы общей мощностью 300 мегаватт", - сказал Зейнеп Гарези, член правления Karpowership по коммерческим операциям, в интервью в штаб-квартире компании.

Мощностей может хватить для одного миллиона абонентов. Когда планируется отправить эти плавучие электростанции, издание не сообщает.

  • Напомним, по состоянию на 29 ноября дефицит мощности в Украине составляет 30%.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

 

Новости
Украина
война с Россией
Читайте также:
Нідерланди_ прапор
28 ноября, 2022 понедельник
Спецслужбы Нидерландов: угроза со стороны России и Китая растет
29 ноября, 2022 вторник
В ISW сказали, какую цель преследует Кремль, развернув снова войска в Беларуси
Ан-124 "Руслан" компанії "Волга-Днепр"
27 ноября, 2022 воскресенье
Армия РФ ежедневно вывозит самолетами "военную помощь" из Китая, - СМИ
Киев
-5°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.69
    Покупка 39.69
    Продажа 40.37
  • EUR
    Покупка 40.19
    Продажа 41.29
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
30 ноября
16:59
Люди на грани выживания. Ситуация в Мариупольском районе еще хуже, чем в городе, - Андрющенко
16:56
Россия повредила газовые сети на Сумщине. 97 домов остались без газа
16:55
Кулеба
Кулеба в Бухаресте призвал Германию как можно скорее предоставить Украине системы ПВО Patriot
16:54
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:49
В Киеве дефицит электроэнергии снизился до 30%, но о плановых отключениях говорить рано, - Кличко
16:45
Алексея Никифорова назначили новым руководителем "Мотор Сичи"
16:42
Как безопасно купить подержанную технику: в Госспецсвязи дали советы украинцам
16:30
До конца зимы восстановить всю поврежденную энергетическую инфраструктуру Украины не удастся, - Герус
16:27
Тренировал российских военных: одессита будут судить за пособничество государству-агрессору
16:20
Эксклюзив
В ближайшее время мы увидим еще не один обыск в УПЦ (МП), - религиевед Ковалев
16:18
Боррель поедет в Польшу, чтобы посетить украинских военных, обучаемых в рамках новой миссии ЕС
16:18
В Европарламенте заподозрили венгерского еврокомиссара в предвзятости к странам, желающим вступить в ЕС
16:06
OPINION
Кое-что о дефиците оружия
16:03
киев елка
Синие и желтые шарики, энергосберегающие гирлянды и возможность зарядить гаджеты: в Киеве установят елку несокрушимости
16:01
В Росатоме заявили о назначении нового "директора" оккупированной ЗАЭС
15:59
Обновлено
В посольстве Украины в Мадриде прогремел взрыв, есть пострадавший
15:56
Черниговский горсовет принял обращение о запрете Московского патриархата
15:56
"Динамо" разбило "Металлист" и догнало "Шахтер" в УПЛ
15:30
Подавляли движение сопротивления и похищали украинцев: в Херсонской области двум коллаборантам из оккупационного "МВД" объявили подозрения
15:23
Венгрия
Еврокомиссия рекомендовала заблокировать выделение Венгрии 7,5 млрд евро
15:20
Член запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Левочкина решила сложить мандат нардепа
15:16
Сергей Нарышкин
Глава российской разведки призвал Польшу "к более тщательному изучению своей истории" и предостерег от "аннексии" украинских земель
15:15
Виталий Портников
Цзян Цзэминь умирает на фоне протестов
15:13
ЕС с партнерами создаст план конфискации замороженных активов РФ в пользу Украины, - Урсула фон дер Ляен
15:12
Едут домой, несмотря на обстрелы. В Краматорск и Славянск вернулись около 55 тысяч человек
15:07
В Киеве мужчина сообщил о "заминировании" Офиса президента из-за недовольства отключениями электроэнергии
15:03
Александр Усик выделил $50 тыс. на генераторы для больниц
15:01
В Сумской области в результате обстрелов рашистов погиб подросток
15:01
Эксклюзив
Карта боевых действий: 25-29 ноября. Бахмутскую крепость берут в клещи
14:50
Прежде чем говорить о вступлении Украины в НАТО, она должна победить Россию, - Столтенберг
14:50
На фото человек, пользующийся мобильным телефоном
Единая система звонка в экстренные службы: в Украине заработает номер 112
14:34
Оккупанты силой вывезли местных жителей с Кинбурнской косы, - Ким
14:27
Над Японским морем пролетели китайские и, вероятно, российские самолеты – в ответ Япония и Южная Корея подняли в небо истребители
14:26
В киевском метро можно зарядить телефоны и другие гаджеты благодаря USB-зарядкам
14:24
Facebook заблокировал сообщение командующего Воздушными силами ВСУ из-за слов об "утилизации российской нечисти"
14:19
Жозеп Боррель
ЕС передаст Украине еще 40 генераторов
14:10
В ряде городов Донбасса возобновить газо- и электроснабжение пока невозможно, - ОВА
14:08
OPINION
Это второй фронт. Без преувеличения
14:07
Эксклюзив
Оккупанты вывезли из больниц Херсона даже клизмы, - Радуцкий
14:00
Эксклюзив
Никакого оцепления Бахмута и отступления ВСУ нет, - боец батальона "Свобода" Лысенко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV