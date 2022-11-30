Турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину судов-электростанций, - Nikkei Asia
Турецкая компания Karpowership ведет переговоры об отправке кораблей-электростанций в Украину для снабжения электроэнергией
Об этом сообщают на сайте Nikkei Asia со ссылкой на слова высокопоставленного руководителя компании.
Корабли планируют отправлять в порты Одессы.
"Мы обсуждаем с Одесской администрацией и компанией электроэнергетикой "Укрэнерго" размещение трех электростанций вблизи Одессы общей мощностью 300 мегаватт", - сказал Зейнеп Гарези, член правления Karpowership по коммерческим операциям, в интервью в штаб-квартире компании.
Мощностей может хватить для одного миллиона абонентов. Когда планируется отправить эти плавучие электростанции, издание не сообщает.
- Напомним, по состоянию на 29 ноября дефицит мощности в Украине составляет 30%.
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