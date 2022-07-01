Турецкая дипломатия удачно использует международную ситуацию, чтобы решить собственные вопросы, - эксперт-международник Габер
Евгения Габер, старший аналитик Центра исследований современной Турции, считает, что для Турции было принципиально переключить внимание Альянса с восточных границ, где сосредоточено все внимание из-за российской агрессии в Украине, на южные границы, на которых есть террористические угрозы для Турции
Такое мнение она высказала в эфире Еспресо.
Евгения Габер отметила, что требования Турции к Финляндии и Швеции в основном касаются признания ими террористическими курдские организации PKK (Рабочей партии Курдистана, – ред.) и обязательства не поддерживать PYD/YPG (Партия демократического союза / Отрядов нарожной обороны, - ред.) иFETÖ (организация, лидером которой является Фетуллах Гюлен, – ред.), принять меры к экстрадиции преступников-террористов, находящихся в Швеции и Финляндии.
"К тому же есть и более широкий контекст, что для Турции было принципиально переключить внимание Альянса с восточных границ, где все внимание из-за российской агрессии в Украине, на южные границы, где есть террористические угрозы для Турции", - отметила экспертка-международница.
Габер добавила, что также есть вопросы санкций против Турции, которые она просит ослабить или снять. Кроме того, вопрос самолетов F-16 , о поставках которых Турция пыталась договориться с США.
"Это такие отдельные моменты общей картины, когда Анкара пытается использовать достаточно удачно ситуацию, чтобы решать внутренние вопросы и вопросы своей безопасности. Очевидно, что это имиджевая победа Эрдогана, также сам факт встречи Эрдогана с Байденом впервые за длительное время, это тоже является победой турецкой дипломатии", – подчеркнула аналитик.
- 28 июня Турция согласилась на вступление Швеции и Финляндии в НАТО
- Также в канцелярии президента Ниинистьо подтвердили согласие Турции на вступление Финляндии и Швеции в НАТО.
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