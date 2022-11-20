Турецкая авиация атаковала сирийский город Кобане, - AFP
В ночь с 19 на 20 ноября турецкая авиация нанесла удары по сирийскому городу Кобане
Об этом сообщает AFP.
Французское издание ссылается на информацию от представителя "Демократических сил Сирии" Фархада Шами. Подробных подробностей пока нет.
Поздним вечером 19 ноября турецкая авиация ударила по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо. Информации о жертвах нет.
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