Турецкая авиация атаковала сирийский город Кобане, - AFP

Об этом сообщает AFP.

Французское издание ссылается на информацию от представителя "Демократических сил Сирии" Фархада Шами. Подробных подробностей пока нет.

Поздним вечером 19 ноября турецкая авиация ударила по сирийскому городу Кобани на севере провинции Алеппо. Информации о жертвах нет.

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