Турецкая авиакомпания первой в Европе вводит рейсы с зонами без детей

За дополнительную плату пассажиры могут получить места, где можно сидеть только взрослым, сообщил в пресс-релизе авиаперевозчик, информирует oxu.az.

Услуга KID-FREE предусматривает размещение в самолете в специальной зоне, отделенной от других крепкой перегородкой и шторками. На этих местах запрещено находиться пассажирам младше 16 лет, поэтому тем, кому не хочется сидеть рядом с кричащим ребенком или младенцем, удастся насладиться спокойствием и комфортом.

Атилай Услу, основатель Corendon, сказал, что зона, свободная от детей, должна "удовлетворить потребности путешественников, которые ищут дополнительное спокойствие во время полета". Также родители смогут не беспокоиться по поводу того, что их малыши немного кричат.

В настоящее время турецкая авиакомпания объявила о запуске зоны KID-FREE на рейсах между Амстердамом и карибским островом Кюрасао, начиная с ноября. В передней части салона смогут сидеть только взрослые, тогда как остальные самолеты по-прежнему будут принимать детей.

В эксклюзивной зоне без детей всего 93 места, поэтому важно бронировать их как можно раньше. Стоимость услуги составит дополнительные 45 евро, или 82,57 маната, в одну сторону. Если нужно дополнительное пространство для ног, пассажирам придется доплатить 100 евро, то есть 183,49 маната за рейс. Бренд Corendon также предлагает отели "только для взрослых" по всему миру, включая Кюрасао, Бодрум и Ибицу.

Corendon Airlines стала первой в Европе авиакомпанией, предложившей подобную услугу. Места в тихих зонах, куда не продают билеты пассажирам до 12 лет, ранее ввели AirAsia X и сингапурский лоукостер Scoot.

Corendon Airlines – турецкая авиакомпания, базирующаяся в Анталии. В ее распоряжении 32 самолета, осуществляющих регулярные и чартерные рейсы с 2004 года.