Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Турецкая авиакомпания первой в Европе вводит рейсы с зонами без детей

Турецкая авиакомпания первой в Европе вводит рейсы с зонами без детей

29 августа, 2023 вторник
22:53
Мир На фото украинская семья, прибывшая в аэропорт Торонто

Первой в Европе турецкая авиакомпания Corendon Airlines ввела на своих рейсах зоны, свободные от детей младше 16 лет.

За дополнительную плату пассажиры могут получить места, где можно сидеть только взрослым, сообщил в пресс-релизе авиаперевозчик, информирует oxu.az.

Услуга KID-FREE предусматривает размещение в самолете в специальной зоне, отделенной от других крепкой перегородкой и шторками. На этих местах запрещено находиться пассажирам младше 16 лет, поэтому тем, кому не хочется сидеть рядом с кричащим ребенком или младенцем, удастся насладиться спокойствием и комфортом.

Атилай Услу, основатель Corendon, сказал, что зона, свободная от детей, должна "удовлетворить потребности путешественников, которые ищут дополнительное спокойствие во время полета". Также родители смогут не беспокоиться по поводу того, что их малыши немного кричат.

В настоящее время турецкая авиакомпания объявила о запуске зоны KID-FREE на рейсах между Амстердамом и карибским островом Кюрасао, начиная с ноября. В передней части салона смогут сидеть только взрослые, тогда как остальные самолеты по-прежнему будут принимать детей.

В эксклюзивной зоне без детей всего 93 места, поэтому важно бронировать их как можно раньше. Стоимость услуги составит дополнительные 45 евро, или 82,57 маната, в одну сторону. Если нужно дополнительное пространство для ног, пассажирам придется доплатить 100 евро, то есть 183,49 маната за рейс. Бренд Corendon также предлагает отели "только для взрослых" по всему миру, включая Кюрасао, Бодрум и Ибицу.

Corendon Airlines стала первой в Европе авиакомпанией, предложившей подобную услугу. Места в тихих зонах, куда не продают билеты пассажирам до 12 лет, ранее ввели AirAsia X и сингапурский лоукостер Scoot.

Corendon Airlines – турецкая авиакомпания, базирующаяся в Анталии. В ее распоряжении 32 самолета, осуществляющих регулярные и чартерные рейсы с 2004 года.

  • Накануне в Великобритании произошел масштабный сбой систем управления воздушным движением – власти исключают кибератаку и обещают разрешить ситуацию через несколько дней.
туризм
Турция
Читайте также:
Блаженніший Святослав
29 августа, 2023 вторник
Худший пример империализма и крайнего русского национализма: глава УГКЦ Святослав отреагировал на обращение Папы к молодежи из РФ
ЗСУ
29 августа, 2023 вторник
Армия РФ отступает на фоне прорыва линии обороны на Запорожском направлении, - Гуменюк
29 августа, 2023 вторник
Украинцы назвали месячный уровень дохода, который считают достаточным для жизни
Киев
+26°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.62
    Продажа 41.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
30 августа
00:06
Россия запустила ударные БПЛА: Воздушные Силы предупредили об опасности
00:01
Обновлено
Нарушал ПДД и сопротивлялся: В Днепре патрульный смертельно ранил водителя авто
2023, вторник
29 августа
23:32
В РФ вблизи Геленджика бушует масштабный лесной пожар
23:04
Трое жителей Херсонщины погибли от подрывов на российских минах
22:26
Кремль имеет долгую историю убийств оппонентов - Белый дом о смерти Пригожина
21:22
Аналитика
Сергей Згурец
ВСУ осталось продвинуться на 20 км, чтобы нарушить логистику окупантов на южном направлении. Колонка Сергея Згурца
21:20
Эксклюзив
Зеленский заявил о "дожимании" РФ в Крыму: Огрызко рассказал, что это может значить
21:16
Только для гуманитарных целей: Швейцария дарит Украине машину для разминирования с сопутствующим оборудованием
21:04
Враг не может ни выйти из Бахмута, ни свободно двигаться в нем, ВСУ вышли на много господствующих высот, - Маляр
20:43
Ракеты для ПВО, артснаряды и Javelin: США выделяют пакет военной помощи Украине на $250 млн
20:19
Исследование: 50% опрошенных украинцев не смотрят национальный телемарафон, 56% - узнают новости из Telegram
20:10
Государственные картографы КНР обозначили спорную с РФ территорию как исключительно китайскую
20:09
Эксклюзив
"Как оправдание Гитлера": религиовед Черноморец о превознесении Папой Римским русского империализма
20:01
В Херсонской области оккупанты угрожают украинцам тюрьмой и депортацией за отказ от паспортов РФ, - Генштаб
20:01
OPINION
Герои наших сказок всегда выбирали битву
20:00
Raiffeisen Bank
Не ушел из РФ: антитеррористический центр Чехии начал расследование по Raiffeisen Bank International
19:25
В Польше из-за вспышки легионеллеза умерли уже 14 человек: власти отвергают вероятность саботажа
19:07
Обзор
Победные новости 552 дня войны: на левом берегу Херсонщины снова развевается украинский флаг, а оккупанты отступают на Запорожском направлении
18:26
Всемирная федерация бадминтона разрешила участие в соревнованиях игроков из РФ и Беларуси в нейтральном статусе
18:18
В Британии масштабный сбой в работе аэропортов: власти исключают вероятность кибератаки
18:05
Обновлено
Пригожин был похоронен в Санкт-Петербурге. Похороны прошли в закрытом режиме
18:05
OPINION
Московское государство – это государство ритуализированной лжи
18:03
Причастны экс-мэр и местные бизнесмены: НАБУ разоблачило схему завладения имуществом аэропорта "Одесса"
18:00
Как приготовить капустняк. Рецепты на разный вкус
17:55
В Таллине покажут украинскую ленту "Мирный-21"
17:49
Украина за время контрнаступления потеряла только 5 из 71 танка Leopard 2. Экипажи выжили, - СМИ
17:44
Даниил Гетманцев
Гетманцев уточнил, о каком органе для проверки бизнеса говорил Зеленский
17:32
Эксклюзив
Олег Дунда
Нардеп Дунда: если приравнивать коррупцию к госизмене, подследственность должна оставаться у антикоррупционных органов
17:26
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
17:24
За три месяца работы Коллегиального органа Минобороны показатели по закупкам лучше, чем за предыдущие 4 года: исследование
17:23
Ко Дню памяти погибших защитников в интернет выложили книгу-фотоальбом Макса Левина "Иловайск"
16:55
В Украину разрешили ввозить донорскую кровь из-за границы в экстренных ситуациях
16:42
Возле Москвы из-за атак дронов глушат сигнал GPS: это влияет на безопасность полетов самолетов
16:37
"Списала" более 50 уклонистов: в Киевской области СБУ разоблачила главу военной медкомиссии
16:34
В Словакии состоится неделя украинского кино
16:30
ЮНИСЕФ при поддержке правительства Японии передал Украине 3 тыс. доз вакцин против гепатита А
16:26
Эксклюзив
Эксперт Defense Express назвал главную причину возможной дополнительной мобилизации в России
16:20
Олег Барна с побратимами, погибшими во время штурма в Донецкой области, посмертно награждены орденами Украины
16:15
ГБР приступило к расшифровке "черных ящиков" самолетов, разбившихся на Житомирщине
16:06
германия полиция
В Германии арестовали россиянина: подозревают в отправке частей для БПЛА в РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV