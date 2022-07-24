Турецкая армия вооружается собственным аналогом "стингеров"
Аналог разработан компанией Roketsan ПЗРК Sungur с целью замены американских Stinger
Об этом сообщили в Telgram-канале "Голос Турции | Турция Онлайн".
Известно, что аналог американского "стингера" уже поступил на вооружение турецких вооруженных сил.
"Я поздравляю всех, кто внес свой вклад в проектирование, разработку и производство системы, в которой мы больше не будем зависеть от поставок из-за границы", - прокомментировал глава оборонпрома Исмаил Демир.
- Ранее, 18 июля, исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не будет продавать беспилотники России.
- 19 июля стало известно, что правительство готовит законопроект, позволяющий производить байрактары непосредственно в Украине. Для этого парламент должен ратифицировать соглашение между Турцией и Украиной о строительстве завода.
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