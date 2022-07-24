Об этом сообщили в Telgram-канале "Голос Турции | Турция Онлайн".

Известно, что аналог американского "стингера" уже поступил на вооружение турецких вооруженных сил.

"Я поздравляю всех, кто внес свой вклад в проектирование, разработку и производство системы, в которой мы больше не будем зависеть от поставок из-за границы", - прокомментировал глава оборонпрома Исмаил Демир.

Ранее, 18 июля, исполнительный директор турецкой компании Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не будет продавать беспилотники России.

19 июля стало известно, что правительство готовит законопроект, позволяющий производить байрактары непосредственно в Украине. Для этого парламент должен ратифицировать соглашение между Турцией и Украиной о строительстве завода.

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