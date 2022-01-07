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Турчинов требует жесткой реакции на оккупацию Казахстана

7 января, 2022 пятница
12:54
Новости Александр Турчинов

Александр Турчинов призвал инициировать введение жестких санкций против всех причастных к кровопролитию в Казахстане и интервенции в эту страну

Чтобы остановить раскрутку маховика российской военной агрессии, Украина должна немедленно инициировать введение жестких санкций против Токаева, клана Назарбаевых и всех казахских силовиков, причастных к кровопролитию, а также России, начавшей оккупацию Казахстана. Об этом на своем блоге написал Секретарь СНБО в 2014-2019 годах, руководитель Центрального штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

По его словам, необходимо ввести обещанные Западом санкции против России, войска которой ворвались в суверенное государство, и "это нужно делать не в абстрактном будущем, а прямо сейчас".

"Руководству нашей страны нужно переключиться с борьбы против оппозиции на борьбу с агрессором. Нужно безотлагательно принять реалистический Государственный оборонный заказ, внести изменения в Бюджет 2022, чтобы обеспечить армию необходимым вооружением, профинансировать терроборону и увеличить денежное обеспечение военнослужащих.

По его мнению, затягивание решения этих вопросов и пассивная реакция Запада и Украины на оккупацию Казахстана "спровоцирует Кремль на дальнейшие масштабные агрессивные шаги, направленные на восстановление "империи зла" в границах Советского Союза".

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