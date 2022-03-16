Турчинов: Существование ООН теряет всякий смысл, пока РФ имеет возможность блокировать там решения
Пока Россия станет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных наций нет никакого смысла. Об этом сказал Александр Турчинов в штабе территориальной обороны Киева
"Эта война, – самая масштабная после Второй Мировой, доказала недееспособность и неэффективность большинства международных организаций, главная цель которых – не допускать и останавливать войну", – сказал он.
Турчинов объяснил, что хорошие предложения и резолюции в отсутствие действенных мер сегодня никому не нужны: "Да, Генсек ООН даже стесняется называть войну войной, а Россию – агрессором".
"Пока Россия будет членом Совбеза ООН с правом блокирующего голоса, в деятельности Организации Объединенных Наций нет никакого смысла", - подчеркнул он, сравнив ООН с Лигой Наций.
"Организация, устав которой посвящен недопущению военного конфликта, – именно для чего она была создана после Второй Мировой Войны, сегодня просто ограничивается пустыми резолюциями. Извините, зачем платить взносы в эту организацию? Чтобы она существовала за счет средств людей, которые сегодня умирают под время бомбежек? Пришло время лишить Россию привилегий Советского Союза и возможности блокировать решения или пересматривать смысл, целесообразность и эффективность международных организаций, которые должны работать на недопущение войны и локализацию военных конфликтов", – резюмировал Турчинов.
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