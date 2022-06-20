Турчинов: Сегодня в Украине решается судьба всего мира

Об этом сказал секретарь СНБО 2014-2019 гг. Александр Турчинов, военнослужащий ВСУ, защищающий сегодня Украину на юго-востоке.

По его словам, то, что происходит сейчас – это война цивилизаций, "война с ордынским нашествием, с орками, у которых нет ни морали, ни традиций, ни ответственности". "Когда мы вместе сможем их остановить, переломив им хребта, мы на многие годы вперед обезопасим и мир, и Европу от потенциальной опасности и агрессии", – резюмировал Турчинов.