Турчинов: Мародеров будем уничтожать на месте
Мародеров будем уничтожать на месте. Об этом сказал Александр Турчинов в штабе Подольского батальона терробороны Киева
"Хочу предупредить подонков, которые пытаются грабить оставленные киевлянами дома – наши бойцы будут вас уничтожать на месте, без каких-либо судебных процедур. Потому что мародеры – предатели и враги Украины, работающие на российскую армию и подлежащие уничтожению, как любые захватчики", – подчеркнул Турчинов.
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