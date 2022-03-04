Турчинов: Мародеров будем уничтожать на месте

"Хочу предупредить подонков, которые пытаются грабить оставленные киевлянами дома – наши бойцы будут вас уничтожать на месте, без каких-либо судебных процедур. Потому что мародеры – предатели и враги Украины, работающие на российскую армию и подлежащие уничтожению, как любые захватчики", – подчеркнул Турчинов.