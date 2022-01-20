Турчинов: Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление

По его словам, в условиях угрозы военного вторжения РФ в Украину, власти демонстрируют преступное бездействие и некомпетентность. "В своем очередном видеообращении Зеленский называет возможность вторжения РФ "слухами", намекая, что их намеренно пускают наши западные партнеры", - добавил он, напомнив, что накануне этого видеообращения разведывательные органы США официально предоставили военно-политическому руководству Украины информацию о подготовке нападения (вторжения) российских войск на территории Беларуси.



"Главным наступательным приоритетом ГШ РФ является Киевское стратегическое направление. С этой целью происходит концентрация войск на контролируемой Кремлем территории Беларуси, а также подготовка спецслужбами РФ и СБ провокаций в приграничном регионе", – пояснил экс-секретарь СНБО Украины.



Турчинов подчеркнул, что на сегодняшний день никаких мер по прикрытию столицы и отражению возможного нападения украинское руководство не принимает.



"В этих условиях необходимо немедленно начать подготовку оборонных рубежей. Завершить формирование, подготовку и вооружение бригад терробороны всех пограничных областей. Немедленно перебросить механизированную бригаду корпуса резерва в район прогнозируемого наступления агрессора (Овруч-Иванков). Стугна", "Корсар", а также предоставленные правительством Великобритании NLAW (SAAB)", - пояснил он, резюмировав, что невыполнение элементарных мер по защите страны ставит под сомнение адекватность и легитимность "зеленой" власти.