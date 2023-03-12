Туповатая империя воров
Последние месяцы россияне перестали придумывать какие-либо ИПСО
Они просто отзеркаливают: если что-то зашло у них, они тупо копируют и пробуют это раскрутить у нас (классический пример – их ужасно тревожили ТГ-каналы о повестках, которые россияне создавали по своим городам, поэтому они массово кинулись это делать у нас).
Но Захарова показала самый высокий пилотаж отзеркаливания: в заявлении о переименовании России в Московию она назвала Владимира Зеленского "бункерным".
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Эти люди никогда ничего не могут придумать. Одним словом: от украденного названия страны до украденного прозвища)
И после этого кто-то еще сомневается в том, что эти люди никогда ничего не могут придумать своего. Одним словом: от украденного названия страны до украденного прозвища).
А если серьезно, против них никто еще активно не воевал на поле исторической памяти и культуры. Поэтому нам просто необходимо сейчас переименовать Россию в Московию. Культурная война деморализует их не меньше, чем ситуация на фронте. Московия – легализует московитов, сибиряков и поволжцев. И это не о сепаратизме, которого сейчас нет. Это об изменении символического пространства и о будущих расколах, которые разрушат эту туповатую империю воров.
Об авторе: Вадим Денисенко, политолог.
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