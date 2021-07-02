Тупицкого проверяют на причастность к еще двум уголовным преступлениям, - ГБР
В Государственном бюро расследований проверяют судью Конституционного суда Александра Тупицкого на причастность к еще двум уголовным преступлениям
Об этом сообщила пресс-служба ГБР, передает Радио Свобода.
ГБР проверяет Тупицкого в уголовном производстве по поводу совершения уголовных преступлений по статьям "самовольное присвоение властных полномочий" и "несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем".
С заявлением к правоохранителям обратился представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский.
"Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом, но я не утверждал, что у меня есть информация о несанкционированном вмешательстве в порядок распределения дел. Просто говорил, что надо выяснить, насколько были соблюдены требования законодательства при распределении дел, потому что есть определенные сомнения. Поскольку резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением пана Тупицкого ", - сказал Вениславский.
В то же время Тупицкий не знает о новых статьях в деле.
"Я впервые это слышу, это первое. Второе: распределение дел - председатель суда к этому никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ даст руководитель секретариата. Вы дайте письменно, чтобы он расписал, как это делается", - сказал Тупицкий.
Ранее было известно о двух статьях в пределах этого же производства - "государственная измена" и "самовольный захват земельного участка".
- Напомним, Окружной административный суд Киева зарегистрировал иск экс-председателя Конституционного Суда Александра Тупицкого в КСУ, сейчас решается вопрос открытия производства по административному делу.
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