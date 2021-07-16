Тупицкого объявили о подозрении во вмешательстве в систему Госказначейства

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

Установлено, что Тупицкий с главным бухгалтером этого суда незаконно вмешались в работу системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы при подписании документов, в результате чего была искажена информация.



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По данным следствия, он после отстранения от должности, передал собственный ключ электронной подписи и пароль бухгалтеру и предоставил незаконное указание о дальнейшем использовании этого ключа от его имени и подписания документов в системе.



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Таким образом было подписано более 200 поручений и финансовых документов.

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