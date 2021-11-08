Тупицкого будут судить за вмешательство в работу автоматизированной системы
Бывший глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий будет судим за незаконное использование ключа подписи платежных документов КСУ
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого, а также главного бухгалтера КСУ по фактам несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы (ст. 361 УК Украины).
Установлено, что Александр Тупицкий по предварительному сговору с главным бухгалтером вмешался в работу автоматизированной системы дистанционного обслуживания клиентов Государственной казначейской службы Украины при подписании электронных бухгалтерских документов. Это привело к искажению информации о настоящем подписчике, нарушению процесса обработки информации и установленного порядка ее маршрутизации.
Александр Тупицкий передал главному бухгалтеру защищенный электронный носитель с ключом электронной подписи и пароль от него. После отстранения в декабре 2020 года он приказал бухгалтеру использовать ключ вместо него и от его имени, в частности для подписания платежных и других документов.
В общей сложности было подписано более 200 платежных поручений, документов по платежным обязательствам, распределению показателей сводных смет и т.д.
- Напомним, президент Владимир Зеленский в декабре 2020 года издал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда Украины.
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