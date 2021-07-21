Тупицкий в КСУ точно не вернется, несмотря ни сценарий, - Вениславский

Об этом он сказал в интервью 24 каналу.



"Относительно господина Тупицкого, то вы знаете, что есть очень много уголовных производств. И я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любой сценарий, решение Большой палаты Верховного Суда, так как 100% рычаги влияния со стороны президента Украины, как такую одиозную личность, которая по решению СНБО представляет угрозу национальной безопасности Украины, не допустить к выполнению таких важных функций, которые есть в судьи КСУ ", - сказал Вениславский.

По словам представителя президента в КСУ, против Тупицкого открыт ряд уголовных производств и, по его мнению, "полностью должно быть несколько приговоров".

"По моим заявлениям ГБР расследует дела в отношении господина Тупицкого, было объявлено подозрение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, по интересного распределения дел, о неправомерности получения заработной платы и пользования служебным автомобилем", - добавил Вениславский.

Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.

Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.

В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.

Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента через признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.

На судей Верховного суда, вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело из-за злоупотребления властью .

Верховный суд отреагировал на дело , которое открыло Держбюро расследований по решению суда о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.