Тупицкий в КСУ точно не вернется, несмотря ни сценарий, - Вениславский
Представитель президента Украины в Конституционном Суде Федор Вениславский заявил, что отстраненный глава КСУ Александр Тупицкий не вернется на должность
Об этом он сказал в интервью 24 каналу.
"Относительно господина Тупицкого, то вы знаете, что есть очень много уголовных производств. И я убежден, что Тупицкий в Конституционный Суд точно не вернется, несмотря на любой сценарий, решение Большой палаты Верховного Суда, так как 100% рычаги влияния со стороны президента Украины, как такую одиозную личность, которая по решению СНБО представляет угрозу национальной безопасности Украины, не допустить к выполнению таких важных функций, которые есть в судьи КСУ ", - сказал Вениславский.
По словам представителя президента в КСУ, против Тупицкого открыт ряд уголовных производств и, по его мнению, "полностью должно быть несколько приговоров".
"По моим заявлениям ГБР расследует дела в отношении господина Тупицкого, было объявлено подозрение о преступлении относительно несанкционированного вмешательства в электронные телекоммуникационные системы, по интересного распределения дел, о неправомерности получения заработной платы и пользования служебным автомобилем", - добавил Вениславский.
- Напомним, что Верховный Суд заявил , что признал незаконным указ Владимира Зеленского, которым он отменил назначение Александра Тупицкого судьей Конституционного суда, ведь президент вышел за рамки своих полномочий.
- Представитель президента Украины Владимира Зеленского заявил , что возвращение Александра Тупицкого в Конституционный Суд - это попытка сорвать проведение судебной реформы.
- В ОПУ впоследствии сообщили , что обжалуют решение Верховного Суда.
- Верховный Суд отреагировал на критику Офиса президента через признании неконституционным указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
- На судей Верховного суда, вынесли решение об отмене указа президента Владимира Зеленского, которым он лишил должности бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого, завели дело из-за злоупотребления властью .
- Верховный суд отреагировал на дело , которое открыло Держбюро расследований по решению суда о незаконности указа президента Владимира Зеленского об отмене назначения Александра Тупицкого судьей КСУ.
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