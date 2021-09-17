Тупицкий и Касминин подали иск об отмене конкурса в КСУ

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Бывший председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий и екссуддя Александр Касминин оспаривают в Окружном административном суде Киева решение об объявлении конкурса на замещение вакантных должностей в КСУ.

Среди требований иска - признать противоправным и отменить решение конкурсной комиссии от 20 августа 2021 года, которым утвержден объявления о начале конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КСУ по квоте президента.

Истцы также оспаривают действия конкурсной комиссии и Офиса президента по размещению упомянутого объявление на сайте ОП и просят суд обязать конкурсную комиссию отозвать это объявление.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по административному делу.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал указ о конкурсе для отбора кандидатур на должность судьи Конституционного суда по квоте президента.

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