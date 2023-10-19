Туман войны сейчас играет в нашу пользу. Колонка Сергея Згурца

Левобережье Херсонщины

Врагам на Херсонщине, а именно на левом берегу Днепра, припекает все больше. Напомним, что после подрыва ГЭС в Новой Каховке, который произошел 6 июня этого года, Херсонское направление на время было закрыто для наступательных операций. Однако возвращение реки Днепр в природное русло изменило геометрию местности, и фронт активных действий снова расширился еще на 200 км. Как следствие, на левом берегу начали активно действовать наши Силы специальных операций.

За последние недели, особенно за пару крайних дней, у врага истерики стало гораздо больше. Z-военкоры утверждают, что 17-18 октября подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно размером до роті, совершили продвижение через Днепр на восточный левый берег Херсонщины.

Точкой привязки является Приднепровское на правом берегу. В нескольких километрах от Антоновки и разрушенного Антоновского автомобильного моста. К востоку расположено Приднепровское, из которого идет железнодорожный мост на левый берег Днепра до Песчановки и Подстепного. Министерство обороны России признает, что украинская армия совершает операции вблизи Песчановки и Подстепного. Со стороны нашего Министерства обороны подтверждения не было. Но интересно, что в утренней сводке Генштаба сказано, что враг совершал авиаудары неподалеку от Приднепровского – это правый берег, и вблизи Песчановки, что на левом берегу. Можем говорить, что на этом участке фронта происходят определенные качественные изменения.

Не буду открывать больших секретов, но учитывая определенные ресурсы, которые являются открытыми, скажу, что где-то в конце сентября на правый берег было переброшено несколько наших бригад морской пехоты, в частности 35-я и 36-я, ранее действовавшие на Бердянском направлении. И сейчас у врага есть определенная истерика и неопределенность, потому что он говорит о том, что может быть масштабный десант с украинской стороны. Не буду вдаваться в подробности, возможно ли это на текущем этапе, но понимаю, что вопрос только в силах, средствах и времени для такой операции, если это потребуется с точки зрения нашего Генерального штаба. Эта неопределенность работает в нашу пользу, потому что враг уже перестает перебрасывать подразделения с левого берега Херсонщины на другие участки, как он это делал раньше. И этот туман войны сейчас играет в нашу пользу.

О других участках фронта, где так же жарко и непросто

Поговорим о Бахмутском направлении, где действуют подразделения 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко.

Олесь Маляревич, сержант роты ударных беспилотных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сиркана, рассказал, что шаг за шагом идет наше движение к деоккупации Бахмута.

Сержант добавил, что сейчас тяжело, погода портится, результативность снижается, но есть результаты и движение. То есть ситуация полностью контролируема и находится на стороне Украины. Есть положительная динамика, но продолжаются тяжелые бои. Враг не оставляет попыток вернуть опорные пункты, которые он теряет. Идет война на встречных движениях.

Маляревич отметил, что FPV-дроны используются все больше и обладают широким спектром действий. Ими можно работать по технике и живой силе врага, опорным пунктам. Есть вопросы ресурсов, сколько есть дронов, столько можно запланировать целей и их выполнить. Также ВСУ активно применяют все появляющиеся в Украине ноу-хау. Подразделение обменивается опытом с изготовителями. Относительно ретрансляторов – это секретная функция, которая используется, чтобы не терять сигнал. И они активно используются. Все подразделения общаются между собой, чтобы иметь результат. Есть одна цель – уничтожить оккупантов.

Развитие или торможение оборонных предприятий Украины

А дальше перейдем к теме, связанной с развитием наших оборонных предприятий или, наоборот, с торможением их развития. Напомню, что уже 6 месяцев длится такой трагифарс после того, как Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ) сделала выводы о том, что за прошлый год предприятия, выполнявшие государственные оборонные заказы, должны вернуть в государственную казну полученные прибыли. Причем такое решение основывается на двусмысленной трактовке отдельных постановлений Кабмина. После этого было несколько заседаний Верховной Рады, правительственных комитетов, и было сказано, что решение ГАСУ нелогично, соответственно, нужно его отменять.

Однако в течение 6 месяцев ситуация не меняется. И ряд предприятий уже обращается через общественность, письма к власти, чтобы изменить эту ситуацию. В частности, КБ "Луч", которое производит комплекс "Нептун", обращалось через фейсбук к нашим чиновникам и политическим силам. Также были заявления трех предприятий, вовлеченных в ракетную программу.

Ситуация не меняется, а наоборот, распространяется на другие предприятия. У известного украинского производителя спецтехники для ГСЧС и для Минобороны - "Пожмашина", также есть ситуация с заключениями ГАСУ относительно возврата доходов по гособоронзаказу, хотят даже с ГБР провести обыски на предприятии.

Олег Аверьянов, генеральный директор "Пожмашины", считает, что данная ситуация не выдерживает никакой критики по абсурдности. Предприятие является лидером на рынке производства техники для нужд служб чрезвычайных ситуаций. Почти 90% техники, имеющейся у служб ЧС, производится на предприятии "Пожмашина". Полгода назад ГАСУ вышла на проверку и составила акты, задекларированные в договоре прибыли, полученной предприятием, является ущербом для государства. И по мнению ГАСУ, предприятие должно вернуть этот ущерб в счет государства. А дальше ГБР начало проверять все акты ГАСУ и на основании актов возбудило уголовные дела о нанесении ущерба государству. ГБР идет по процедуре уголовного дела, что предприятие – преступник, получивший прибыль, так как по мнению ГАСУ предприятие не имеет права получать прибыль, соответственно, это ущерб для государства.

Генеральный директор отметил, что во время полномасштабного вторжения РФ в Украину компания "Пожмашина" релоцировала часть производства во Львов из Прилуччины, где шли активные боевые действия. За это время во Львове было создано новое предприятие. Кстати, прибыль, которую компания получила в 2022 году, была направлена на создание нового предприятия во Львове. На этом предприятии во Львове 70% работников из 250 человек – это переселенцы из зоны боевых действий. А с прибыли, полученной компанией, был уплачен налог.

Аверьянов добавил, что, кроме создания производства во Львове, компания "Пожмашина" планирует построить совершенно новый завод во Львове. На этом производстве начали выпускать технику для разминирования, которая сегодня крайне важна для страны. Но после таких решений и выводов ГАСУ опускают руки что-то делать. Во Львове еще производится сельскохозяйственная техника, рядом в Польше создали компанию, через которую экспортируется продукция в страны ЕС. И поляки готовы давать деньги, чтобы релоцировать предприятие в Польшу. Ни для кого не секрет, что основные коррупционеры в нашей стране – чиновники и правоохранители, которые создают искусственные уголовные дела, чтобы потом кошмарить бизнес и чтобы им несли взятки.

Олег добавил, что "Пожмашина" за это время помогла ВСУ на сумму около 30 млн грн. Также предприятие уплатило налоги около 100 млн грн. Резюмируя Олега Аверьянова, скажу, что это не единственное предприятие, которое оказывается в таких тисках маразма. Надеюсь, что за счет освещения этих проблем все-таки здравый смысл возобладает.