Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашего государства будет сухая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный со скоростью 3-8 м/с.

Днем столбики термометров покажут в среднем +11+16 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +2+7 градусов.

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