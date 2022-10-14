Туман, небольшая облачность, но тепло: погода в Украине сегодня
Сегодня, 14 октября, осадков в Украине не ожидается, но прогнозируется туман и переменная облачность
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня на всей территории нашего государства будет сухая погода с переменной облачностью. Ночью и утром местами туман. Ветер переменный со скоростью 3-8 м/с.
Днем столбики термометров покажут в среднем +11+16 градусов. Ночью температура воздуха в среднем +2+7 градусов.
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