Туман и плюсовая температура: какой погода в Украине будет сегодня

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Ночью в восточных областях, днем в западной части ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.

Ночью и утром в большинстве областей местами туман, в северной части на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температурный показатель:

в северных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1...+4,

на западе ночью 0...+4, а днем +3...+5 градусов,

в восточных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1...+4,

на юге страны ночью +2...+5, а днем +4...+7 градусов,

в центральных областях ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4.

В Киеве облачно, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут около 0, а днем ожидается +1...+3 градуса.

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