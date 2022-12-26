Туман и плюсовая температура: какой погода в Украине будет сегодня
Погода в Украине сегодня, 26 декабря, будет туманной в большинстве регионов
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, сегодня в стране облачно. Ночью в восточных областях, днем в западной части ожидается дождь и мокрый снег. На остальной территории без существенных осадков.
Ночью и утром в большинстве областей местами туман, в северной части на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.
Температурный показатель:
- в северных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1...+4,
- на западе ночью 0...+4, а днем +3...+5 градусов,
- в восточных областях ночью от 0 до +2 градусов, днем +1...+4,
- на юге страны ночью +2...+5, а днем +4...+7 градусов,
- в центральных областях ночью +1...+3 градуса, днем +2...+4.
В Киеве облачно, без существенных осадков. На дорогах кое-где гололедица. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с. Столбики термометров ночью покажут около 0, а днем ожидается +1...+3 градуса.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.71
Покупка 39.71Продажа 40.39
-
EUR
Покупка 41.24Продажа 42.3
- Актуальное
- Важное