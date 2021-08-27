Туман и дожди: в Украине объявили штормовое предупреждение

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

В Украине объявили штормовое предупреждение.

"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. 28 августа ночью в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Винницкой и Житомирской областях сильный дождь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ночью и утром 28 августа на Закарпатье, Прикарпатье, в восточных и северо-восточных областях туман, видимость 200-500 м.

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