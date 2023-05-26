"Тугой с мячом": экс-футболист МЮ жестко раскритиковал игру Мудрика в последнем матче "Челси"

Об этом сообщает Metro.

В четверг, 25 мая, в АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил лондонский "Челси" со счетом 4:1. Михаил Мудрик отыграл 64 минуты и упустил несколько хороших моментов.

"Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Такой жесткий и тугой с мячом. Он так тяжел, что прикосновение мяча к нему невероятно. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Это будто бы он не имеет представления о том , что он собирается делать с мячом, прежде чем он его получит. Это все должно проходить быстрее в его голове", - сказал экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Невилл.

В нынешнем сезоне АПЛ Михаил Мудрик сыграл 15 матчей в составе "Челси" и отличился 2 результативными передачами.