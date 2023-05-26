"Тугой с мячом": экс-футболист МЮ жестко раскритиковал игру Мудрика в последнем матче "Челси"
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Невилл жестко раскритиковал Михаила Мудрика за последний матч лондонского "Челси"
Об этом сообщает Metro.
В четверг, 25 мая, в АПЛ "Манчестер Юнайтед" победил лондонский "Челси" со счетом 4:1. Михаил Мудрик отыграл 64 минуты и упустил несколько хороших моментов.
"Боже мой, сколько раз мы видели это в первом тайме? Такой жесткий и тугой с мячом. Он так тяжел, что прикосновение мяча к нему невероятно. Это вопрос уверенности или ее отсутствия. Это будто бы он не имеет представления о том , что он собирается делать с мячом, прежде чем он его получит. Это все должно проходить быстрее в его голове", - сказал экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Гарри Невилл.
В нынешнем сезоне АПЛ Михаил Мудрик сыграл 15 матчей в составе "Челси" и отличился 2 результативными передачами.
- 25 мая сообщалось, что деньги приближенного к Путину олигарха Абрамовича от продаж "Челси" очень скоро могут пойти в фонд помощи пострадавшим от войны в Украине.
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