"Туда хотят втянуть Рината Ахметова": Зеленский получил информацию о государственном перевороте 1 декабря
Президент Зеленский получил информацию от разведки Украины, что 1-2 декабря планируется государственный переворот
Об этом президент Зеленский заявил во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.
"У нас вызовы не только со стороны Российской Федерации и вероятной эскалации. У нас вызовы есть внутренние. И когда мы получаем информацию из разных форматов, они уже фиксируют две вещи: большие вызовы, может быть эскалация со стороны России, проводят консультации с ними ", - отметил президент.
По его словам, внутри Украины есть большие вызовы, уже фиксирующие разведки других стран.
"Получили информацию, что 1 числа в нашем государстве будет государственный переворот, 1-2 декабря. Я не Бурба, я говорить и делиться той информацией, которой не имею права, пока не буду", - сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что во время планирования переворота обсуждается участие олигарха Рината Ахметова.
"У нас есть только агентурная информация, у нас есть даже звуковая информация, где представители из Украины, с представителями России, скажем так, обсуждают участие Рината Ахметова в государственном перевороте в Украине, что будут привлечены миллиарды долларов и т.д. Я считаю, что это основание бизнесмена Рината Ахметова. Его вовлекают в войну против Украины. Он начал ее. Это будет его большая ошибка. Нельзя воевать против своего народа, против президента, избранного народом Украины", - сказал президент.
Зеленский пригласил Ахметова в "соответствующие органы, где он может воспринимать эту информацию".
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