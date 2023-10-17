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"Туда ехали все скорые города": заместитель председателя райсовета о взрывах на аэродроме в Бердянске

17 октября, 2023 вторник
15:32
Война с Россией

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов рассказал, что этой ночью оккупанты бросили почти все силы на ликвидацию последствий прилета по их расположению на аэродроме

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо"

"Если мы говорим о взрывах на аэродроме в Бердянске, то это не о количестве, а о качестве. Поскольку, судя по всему, уничтоженный личный состав на аэродроме этой ночью имел очень большое значение для оккупантов. Это можно понять по количеству скорых, мчавшихся на место прилета. Этой ночью практически все скорые города ехали к аэродрому. То же касается и пожарных машин. Местные жители сообщали нам, что все силы были брошены на ликвидацию последствий прилета по оккупантам", - рассказал Дудукалов.

Заместитель председателя райсовета также добавил, что оккупанты усилили меры контроля в Бердянске.

"После прилетов по расположению оккупационных войск на аэродроме в Бердянске, россияне усилили меры контроля в городе. Они усиливают репрессивные меры. В частности, расположение блокпостов, устраивают проверки местного населения. То есть понятно, что эти взрывы были для оккупантов очень болезненны", - добавил он. .

Россия
російська армія
Бердянск
оккупированные территории
окупанти
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