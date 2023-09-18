Цыганков забил за "Жирону" первый в сезоне гол в чемпионате Испании

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Виктор Цыганков отличился голом на 22-й минуте матча против "Гранады". В стартовом составе каталонцев на поле также вышел другой украинский футболист – Артем Довбик, который на 35-й минуте ассистировал Давиду Лопесу.

"Жирона" победила 4:2, набрала 13 очков и поднялась на третье место в чемпионате Испании. Столько же пунктов имеет "Барселона", лидирует с 15 пунктами "Реал".

Виктор Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за каталонцев 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

На счету Артема Довбика 5 матчей, 1 гол и 1 ассист из "Жирона".

Чемпионат Испании

5-й тур

18 сентября

"Гранада" – "Жирона" 2:4

Голы : Узуни, 63, Бое, 85 - Цыганков, 22, Савио, 31, Лопес, 34, Коуту, 89