Цыганков забил гол и отдал ассист за "Жирону" в матче против английского клуба

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Европейские команды продолжают готовиться к сезону. Вечером субботы, 29 июля, "Жирона" провела встречу с английским "Блэкбурном".

Матч закончился победой испанцев со счётом 3:2. В первом тайме с первых минут на поле вышел 25-летний Виктор Цыганков и сумел результативно отличиться.

На 24-й минуте Цыганков ассистировал открывшему счету Кристиану Стуани.

А уже на 29-й минуте украинец забил и сделал счёт 2:0.