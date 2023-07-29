Цыганков забил гол и отдал ассист за "Жирону" в матче против английского клуба
Украинский полузащитник Виктор Цыганков провел удачный матч за испанскую "Жирону"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Европейские команды продолжают готовиться к сезону. Вечером субботы, 29 июля, "Жирона" провела встречу с английским "Блэкбурном".
Матч закончился победой испанцев со счётом 3:2. В первом тайме с первых минут на поле вышел 25-летний Виктор Цыганков и сумел результативно отличиться.
На 24-й минуте Цыганков ассистировал открывшему счету Кристиану Стуани.
А уже на 29-й минуте украинец забил и сделал счёт 2:0.
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