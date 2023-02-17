Цыганков забил дебютный гол и отдал первый ассист в Ла Лиге. "Жирона" уничтожила "Альмерию"
Украинский полузащитник Виктор Цыганков отметился голом в матче "Жирона" – "Альмерия" в Ла Лиге
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 22-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" приняла "Альмерию" на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:2.
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков появился на поле в стартовом составе и на 35-й минуте забил дебютный мяч за испанцев.
После навесной передачи в штрафную Родриго Рикельме сыграл головой и направил мяч на Цыганкова. Украинец в одно касание отправил мяч в пустые ворота.
На 43-й минуте Виктор Цыганков отличился уже ассистом. Украинец пятой элегантно отдал передачу на Хавьера Эрнандеса Карреру.
За "Жирону" также забили Валентин Кастельянос, Родриго Рикельме, Иван Мартен и Кристиан Стуани.
Цыганкова заменили на 65-й минуте, когда счет был 4:0.
В турнирной таблице "Жирона" с 27 очками занимает 11 позицию и отстает от еврокубков на 6 очков.
"Альмерия" – 22 балла – 15 место.
Ла Лига
22-й тур
17 февраля
"Жирона" – "Альмерия" 6:2
Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 – Рамазани, 66, Туре, 81
- Матч против "Альмерии" – это третье появление Виктора Цыганкова в новой команде, он перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.
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