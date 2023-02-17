Цыганков забил дебютный гол и отдал первый ассист в Ла Лиге. "Жирона" уничтожила "Альмерию"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 22-м туре чемпионата Испании по футболу "Жирона" приняла "Альмерию" на "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 6:2.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков появился на поле в стартовом составе и на 35-й минуте забил дебютный мяч за испанцев.

После навесной передачи в штрафную Родриго Рикельме сыграл головой и направил мяч на Цыганкова. Украинец в одно касание отправил мяч в пустые ворота.

На 43-й минуте Виктор Цыганков отличился уже ассистом. Украинец пятой элегантно отдал передачу на Хавьера Эрнандеса Карреру.

За "Жирону" также забили Валентин Кастельянос, Родриго Рикельме, Иван Мартен и Кристиан Стуани.

Цыганкова заменили на 65-й минуте, когда счет был 4:0.

В турнирной таблице "Жирона" с 27 очками занимает 11 позицию и отстает от еврокубков на 6 очков.

"Альмерия" – 22 балла – 15 место.

Ла Лига

22-й тур

17 февраля

"Жирона" – "Альмерия" 6:2

Голы: Кастельянос, 8, Цыганков, 34, Рикельме, 36, Каррера, 43, Мартен, 77, Стуани, 79 – Рамазани, 66, Туре, 81