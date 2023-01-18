Цыганков выбрал игровой номер в "Жироне" и напомнил испанцам о войне в Украине
Украинский футболист Виктор Цыганков будет выступать в испанской "Жироне" под 8-м номером
Об этом сообщает официальный инстаграмм "Жироны".
Каталонский клуб договорился с "Динамо", чтобы Цыганков присоединился к нему уже в январе, а не летом 2023 года, когда закончится его контракт с киевлянами. Украинец подписал с испанцами контракт до лета 2027 года.
"Динамо" объявило, что испанцы заплатят за футболиста 5 млн евро, кроме этого киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Динамо" 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 25-летнего вингера 43 матча и 7 голов за сборную Украины.
"Жирона" по итогам 17 туров чемпионата Испании занимает в турнирной таблице 11-ю позицию.
Цыганков может дебютировать за новую команду 22 января – в матче против "Вильярреала".
Цыганков также напомнил испанцам о войне в Украине.
"Речь идет о трагедии для наших людей, нашей страны. Не мог раньше представить, что подобное может случиться в наше время. Они снова нас атаковали, убили людей, детей. Это очень сложная ситуация для страны. Я надеюсь, что это закончится как можно быстрее", – заявил Виктор Цыганков.
Полузащитник также объяснил, почему выбрал "Жирону".
"Почему "Жирона"? Потому что, как я уже говорил, люди хотели видеть меня здесь. Ла лига - одна из лучших лиг в мире. Пере Гвардиола много сделал для меня и моей семьи, начиная с прошлого лета. Он показал мне клуб, как играет команда. Мы были на последних двух домашних матчах, и я сам увидел, как играет "Жирона". Мне очень понравился этот стиль футбола. Надеюсь, я буду хорошо играть за команду", - сказал Виктор Цыганков.
- 14 января сообщалось, что Виктор Цыганков договорился о переходе в "Жирону".
- 16 января президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что "Динамо" ведет переговоры с "Жироной" о переходе Виктора Цыганкова.
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