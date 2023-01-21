Цыганков впервые попал в заявку "Жироны" на матч чемпионата Испании

Об этом сообщает официальный твиттер "Жироны".

Виктор Цыганков попал в заявку "Жироны" на матч 18-го тура Ла Лиги против "Вильярреала". Эта игра может стать для 25-летнего украинца дебютной в составе испанской команды.

"Жирона" заплатила "Динамо" 5 млн евро за трансфер Виктора Цыганкова. Кроме этого, киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Динамо" 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 25-летнего вингера 43 матча и 7 голов за сборную Украины.

"Жирона" по итогам 17 туров чемпионата Испании занимает в турнирной таблице 11-ю позицию.

18 января стало известно, что украинский футболист Виктор Цыганков будет выступать в испанской "Жироне" под 8-м номером.

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