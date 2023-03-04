Об этом сообщает Еспресо.TV.

Цыганков вышел в стартовом составе "Жироны" в матче 24-го тура чемпионата Испании против "Гетафе" и на 54-й минуте отдал результативную передачу на Валентина Кастельяноса. К тому времени каталонцы уступали 0:3 – в первом тайме они дважды пропустили от Энеса Унала, а также – от Борхи Майораля.

После перерыва "Жирона" забила второй гол усилиями Мигеля Гутьерреса, но спаслась от поражения.

"Жирона" проиграла "Гетафе" 2:3 и с 30 очками занимает 11 место. "Гетафе" набрал 25 пунктов и поднялся на 16-ю позицию.

В общей сложности Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист. Украинец отмечается результативными передачами в трех матчах подряд.

Чемпионат Испании

24-й тур

4 марта

"Гетафе" – "Жирона" 3:2

Голы : Унал, 2, 14 (пен.), Майораль, 43 - Кастельянос, 54, Гутьеррес, 80