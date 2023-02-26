Цыганков сделал результативную передачу в матче чемпионата Испании
Украинский футболист "Жироны" Виктор Цыганков отдал результативную передачу в матче чемпионата Испании против "Атлетика"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Виктор Цыганков вышел в стартовом составе каталонцев и отдал результативный пас на Алейша Гарсию на 4-й минуте. В игре идет первый тайм.
В активе украинского вингера после перехода из "Динамо" в "Жирону" 1 гол и 2 результативные передачи в 4-х матчах.
Чемпионат Испании
23-й тур
26 февраля
"Атлетик" - "Жирона"
- 17 февраля Виктор Цыганков отметился голом и пасом в матче чемпионата Испании против "Альмерии".
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