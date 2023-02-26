Об этом сообщает Еспресо.TV.

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе каталонцев и отдал результативный пас на Алейша Гарсию на 4-й минуте. В игре идет первый тайм.

В активе украинского вингера после перехода из "Динамо" в "Жирону" 1 гол и 2 результативные передачи в 4-х матчах.

Чемпионат Испании

23-й тур

26 февраля

"Атлетик" - "Жирона"