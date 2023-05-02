Об этом сообщает Эспрессо.TV.

На 55-й минуте матча 32-го тура в Ла Лиге украинец отдал голевой пас на Валентина Кастельяноса, установившего итоговый счет - 2:0.

"Жирона" набрала 44 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. "Севилья" с 41 пунктом идет 11-й.

Виктор Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за каталонский клуб 13 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.

Чемпионат Испании

32-й тур

1 мая

"Севилья" - "Жирона" 0:2

Голы : Хуанпе, 23, Кастельянос, 55