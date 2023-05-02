Цыганков сделал результативную передачу и помог "Жироне" победить "Севилью"
Украинский футболист "Жироны" Виктор Цыганков отдал ассист в матче чемпионата Испании против "Севильи"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
На 55-й минуте матча 32-го тура в Ла Лиге украинец отдал голевой пас на Валентина Кастельяноса, установившего итоговый счет - 2:0.
"Жирона" набрала 44 очка и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. "Севилья" с 41 пунктом идет 11-й.
Виктор Цыганков в нынешнем сезоне сыграл за каталонский клуб 13 матчей, забил 3 гола и отдал 4 результативных передачи.
Чемпионат Испании
32-й тур
1 мая
"Севилья" - "Жирона" 0:2
Голы : Хуанпе, 23, Кастельянос, 55
- 26 апреля Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" в победном матче против "Реала", ворота которого защищал украинец Андрей Лунин.
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