Цыганков помог "Жироне" победить в каталонском дерби
Украинский футболист Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" в победном матче чемпионата Испании против "Эспаньола"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Цыганков вышел в стартовом составе на игру двух команд из Каталонии и отыграл до финального свистка. Украинец помог "Жироне" победить соседей из Барселоны со счетом 2:1.
На 53-й минуте ее вывел вперед Арнау Мартинес. На 74-й минуте Мартин Бретвейт сравнял счет. Вскоре "Эспаньол" остался в меньшинстве из-за удаления Серхио Гомеса. "Жирона" воспользовалась численным преимуществом на 88-й минуте, когда пенальти реализовал Кристиан Стуани.
"Жирона" обыграла "Эспаньол" 2:1, набрала 34 очка и занимает 10-е место. Барселонцы имеют 27 пунктов и идут 17-ми.
В общей сложности Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
Чемпионат Испании
29-й тур
1 апреля
"Жирона" - "Эспаньол" 2:1
Голы : Мартинес, 53, Стуани, 88 - Бертвейт, 74
Удаление : Гомес, 83 ("Эспаньол")
- 18 марта Цыганков сделал дубль и стал лучшим игроком матча против "Райо Вальекано".
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