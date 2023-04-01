Цыганков помог "Жироне" победить в каталонском дерби

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Цыганков вышел в стартовом составе на игру двух команд из Каталонии и отыграл до финального свистка. Украинец помог "Жироне" победить соседей из Барселоны со счетом 2:1.

На 53-й минуте ее вывел вперед Арнау Мартинес. На 74-й минуте Мартин Бретвейт сравнял счет. Вскоре "Эспаньол" остался в меньшинстве из-за удаления Серхио Гомеса. "Жирона" воспользовалась численным преимуществом на 88-й минуте, когда пенальти реализовал Кристиан Стуани.

"Жирона" обыграла "Эспаньол" 2:1, набрала 34 очка и занимает 10-е место. Барселонцы имеют 27 пунктов и идут 17-ми.

В общей сложности Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

Чемпионат Испании

29-й тур

1 апреля

"Жирона" - "Эспаньол" 2:1

Голы : Мартинес, 53, Стуани, 88 - Бертвейт, 74

Удаление : Гомес, 83 ("Эспаньол")