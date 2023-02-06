Цыганков победно дебютировал в чемпионате Испании по футболу
Украинец Виктор Цыганков дебютировал за "Жирону" в победном матче чемпионата Испании против "Валенсии"
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Цыганков начал игру против "Валенсии" в запасе и вышел на замену на 78-й минуте. Этот матч оказался для украинца дебютным за "Жирону", одержавшей победу со счетом 1:0.
Каталонцы имеют 24 очка и идут в турнирной таблице 11-ми. "Валенсия" с 20 пунктами - 17-я.
Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.
Чемпионат Испании
20-й тур
5 февраля
"Жирона" – "Валенсия" 1:0
Гол : Гарсия, 63
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17 января Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо".
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