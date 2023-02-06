Об этом сообщает Еспресо.TV.

Цыганков начал игру против "Валенсии" в запасе и вышел на замену на 78-й минуте. Этот матч оказался для украинца дебютным за "Жирону", одержавшей победу со счетом 1:0.

Каталонцы имеют 24 очка и идут в турнирной таблице 11-ми. "Валенсия" с 20 пунктами - 17-я.

Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из "Динамо" в январе 2023 года за 5 млн евро.

Чемпионат Испании

20-й тур

5 февраля

"Жирона" – "Валенсия" 1:0

Гол : Гарсия, 63