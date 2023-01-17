Об этом сообщает "Жирона" в Twitter.

Каталонский клуб договорился с "Динамо", чтобы Цыганков присоединился к нему уже в январе, а не летом 2023 года, когда закончит его контракт с киевлянами. Украинец подписал с испанцами контракт до лета 2027 года.

"Динамо" объявило, что испанцы заплатят за футболиста 5 млн евро, кроме этого киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.

В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Динамо" 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 25-летнего вингера 43 матча и 7 голов за сборную Украины.

"Жирона" по итогам 17 туров чемпионата Испании занимает в турнирной таблице 11-ю позицию.

14 января сообщалось, что Виктор Цыганков договорился о переходе в "Жирону".

16 января президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что "Динамо" ведет переговоры с "Жироной" по переходу Виктора Цыганкова.

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