Цыганков перешел из "Динамо" в испанский клуб
Футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков перешел в испанскую "Жирону"
Об этом сообщает "Жирона" в Twitter.
Каталонский клуб договорился с "Динамо", чтобы Цыганков присоединился к нему уже в январе, а не летом 2023 года, когда закончит его контракт с киевлянами. Украинец подписал с испанцами контракт до лета 2027 года.
"Динамо" объявило, что испанцы заплатят за футболиста 5 млн евро, кроме этого киевляне получат 50% от суммы следующего трансфера игрока.
В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Динамо" 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 25-летнего вингера 43 матча и 7 голов за сборную Украины.
"Жирона" по итогам 17 туров чемпионата Испании занимает в турнирной таблице 11-ю позицию.
- 14 января сообщалось, что Виктор Цыганков договорился о переходе в "Жирону".
- 16 января президент "Динамо" Игорь Суркис подтвердил, что "Динамо" ведет переговоры с "Жироной" по переходу Виктора Цыганкова.
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