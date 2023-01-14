Цыганков переходит из "Динамо" в испанский клуб, - СМИ
Футболист киевского "Динамо" Виктор Цыганков договорился о переходе в испанскую "Жирону"
Об этом сообщает Бомбардир в telegram .
По информации издания, Вингер успешно прошел в Испании медосмотр и заключил с каталонским клубом контракт на четыре года. Он перейдет в "Жирону" на правах свободного агента и присоединится к новой команде летом 2023 года, когда истечет срок действия его соглашения с "Динамо".
Ожидается, что официально о трансферах будет объявлено 16 января.
В нынешнем сезоне Виктор Цыганков сыграл за "Динамо" 23 матча, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач. На счету 25-летнего футболиста 43 матча и 7 голов за сборную Украины.
"Жирона" по итогам 16-ти туров чемпионата Испании занимает 12-ю позицию.
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11 января сообщалось, что португальский "Порту" отказался от трансфера Цыганкова из-за финансовых запросов футболиста.
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