Цыганков оформил дубль и стал лучшим игроком матча "Райо Вальекано" - "Жирона"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч закончился со счётом 2:2. Украинский лидер "Жироны" Виктор Цыганков оформил дубль в ворота "Райо Вальекано". Полузащитник стал первым украинским футболистом, забившим два гола в одном матче Ла Лиги.

В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" с 31 баллом занимает 12 позицию и отстает от еврокубковой зоны на 7 очков. "Райо Вальекано" – восьмой – 36 пунктов.

С момента своего трансфера Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Ла Лига признала Цыганкова лучшим игроком матча "Райо Вальекано" - "Жирона".

Чемпионат Испании

26-й тур

18 марта

"Райо Вальекано" - "Жирона" 2:2

Голы : Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52