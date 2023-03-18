Цыганков оформил дубль и стал лучшим игроком матча "Райо Вальекано" - "Жирона"
В 26-м туре чемпионата Испании по футболу "Райо Вальекано" и "Жирона" провели матч вничью
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Матч закончился со счётом 2:2. Украинский лидер "Жироны" Виктор Цыганков оформил дубль в ворота "Райо Вальекано". Полузащитник стал первым украинским футболистом, забившим два гола в одном матче Ла Лиги.
В турнирной таблице чемпионата Испании "Жирона" с 31 баллом занимает 12 позицию и отстает от еврокубковой зоны на 7 очков. "Райо Вальекано" – восьмой – 36 пунктов.
С момента своего трансфера Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.
Ла Лига признала Цыганкова лучшим игроком матча "Райо Вальекано" - "Жирона".
Чемпионат Испании
26-й тур
18 марта
"Райо Вальекано" - "Жирона" 2:2
Голы : Паласон, 23, Трехо, 34 - Цыганков, 29, 52
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