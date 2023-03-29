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Цыганков назвал свою самую главную проблему в Испании

29 мартa, 2023 среда
18:48
Спорт

Украинский игрок "Жироны" Виктор Цыганков рассказал, с какими проблемами он сталкивается в Испании, а также о своих эмоциях от игры в Ла Лиге

Об этом Цыганков сообщил в разговоре с пресс-службой "Жироны".

"Невероятно. Это новые ощущения, новый этап в моей жизни. Стараемся сейчас этим наслаждаться. Мне действительно нравится Жирона. И город, и футбольный клуб. Все люди здесь стараются каждый день помочь мне. Большое спасибо им. Гораздо легче, когда люди поддерживают тебя и пытаются помочь", – рассказал Цыганков.

Также украинский футболист признался, что испанский язык пока является для него самой большой проблемой.

"Адаптация, думаю, прошла хорошо. Как я говорил, каждый пытается помочь с любой проблемой, которая у меня могла быть в Испании, потому что это новая страна, новая лига. Самая большая проблема – мой испанский язык, потому что я не говорю на нем, но каждый день стараюсь учить, немного новых слов, немного… Надеюсь, через несколько месяцев будет легче", - заявил Цыганков.

Всего с момента своего трансфера Виктор Цыганков сыграл за "Жирону" 7 матчей, забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

В субботу, 1 апреля, "Жирона" сыграет против "Эспаньола" в Ла Лиге. Начало в 15.00.

Испания
Виктор Циганков
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