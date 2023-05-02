Виктора Цыганкова и его "Жирону" не сдержать. Каталонцы уже вплотную приблизились к еврокубковой зоне в турнирной таблице Ла Лиги. В Лигу Европы им не хватает 5 баллов, а в Лигу конференций всего 3. А еще в прошлом году "бело-красные" играли во второй испанской лиге.

Сомневаюсь, что до трансфера нашего вингера, у "Жироны" было хотя бы 100 фанатов из Украины. Когда в январе Цыганков перешел к "бело-красным", то фанаты над ним даже смеялись. Но теперь мы видим, что Виктор сделал всё правильно. А мы ошибались, потому что "Жирона" очень крутая.

До трансфера нашего вингера, у "Жироны" было хотя бы 100 фанатов из Украины. Когда в январе Цыганков перешел к "бело-красным", то фанаты над ним даже смеялись. Но теперь мы видим, что Виктор сделал всё правильно. А мы ошибались, потому что "Жирона" очень крутая

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Ему понадобился ровно месяц на адаптацию: два матча на скамейке запасных и два выхода на замены. 17 февраля Мичел впервые доверил 25-летнему Цыганкову место в основе на матч против "Альмерии". Украинец отблагодарил — гол+ассист.

Затем последовали результативные передачи в матче с "Атлетиком Бильбао" и "Гетафе", дубль в ворота "Райо Вальекано" и очень хорошие матчи против испанских грандов: "Реала", "Барселоны" и "Атлетико".

1 мая Виктор Цыганков сыграл в победном матче против "Севильи" и снова отдал результативную передачу. Но классные голевые действия и результативность — это не единственное, за что стоит хвалить украинца.

Через три с половиной месяца в Испании Виктор Цыганков четко дал понять, что Ла Лига — это идеальное место для него, и с трансфером он не прогадал. Его сразу полюбили местные фаны, он показывает прекрасную игру, старается и очень прогрессирует

Через три с половиной месяца в Испании Виктор Цыганков четко дал понять, что Ла Лига — это идеальное место для него, и с трансфером он не прогадал. Его сразу полюбили местные фаны, он показывает прекрасную игру, старается и очень прогрессирует.

После трансфера из "Динамо" Цыганков очень прибавил в тактическом и физическом плане, игре в обороне и без мяча. Кажется, что даже стал быстрее.

Нет сомнений, что "Жирона" - это лишь первый шаг в европейской истории Виктора Цыганкова. У украинца есть все шансы играть в топ-клубе, это гарантировано!

Специально для Еспресо

Об авторе. Влад Дидусь, спортивный обозреватель Еспрессо.

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