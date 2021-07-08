Цыбулько: "Основной задачей власти является ликвидация любых бизнесов, которые не контролируются политическим руководством страны"

К такому резонансному выводу пришел эксперт Владимир Цыбулько, комментируя в Facebook абсурдные штрафные санкции в размере 325 млн грн, наложенные Госпродпотребслужой на "Новую почту" в нарушение действующего законодательства и под вымышленным предлогом.



На инцидент резко отреагировал экс-вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, которого процитировал Цыбулько: "Поводом для проверки стала жалоба о повреждении посылки на сумму 500 грн. Проверяющие потребовали учредительную и финансовую документацию компании у руководителя отделения. Не являясь уполномоченным лицом, руководитель отделения логично предложил ревизорам обратиться к руководству "Новой почты", как того и требует закон. Однако лица Госпродпотребслужбы (возглавляемые Владиславой Магалецкой, - прим.ред.) расценили эти действия как создание препятствий для проведения проверки и выписали максимальный штраф в размере 10% от стоимости реализованных услуг за предыдущий календарный месяц. Сумма штрафа составила 325 851 634, 8 грн! Теперь компания должна заплатить эти немыслимые деньги в течение 15 дней. В противном случае ее счета будут арестованы и вся сумма долга автоматически списана. Это, угрожает фактической остановкой деятельности стратегического оператора почтовой связи Украины".



Владимир Цыбулько солидарен с Розенко в том, что власть ради латания бюджетных дыр, образованных в результате некомпетентной экономической деятельности, вначале решилась на тотальное ограбление населения, а потом Зеленский вошел во вкус.



"После массового грабежа физических лиц чиновники Зеленского решили ограбить еще и крупных бизнес-операторов под смешными предлогами. Массовое списание денег в счет погашения долгов со счетов населения так понравилось, что они начали искать поводы для штрафов в абсолютно непристойных объемах, несопоставимых с любыми, а особенно - надуманными нарушениями. С началом ограбления системных компаний, крупных работодателей, становится понятно, что основным заданием Зеленского является ликвидация любых бизнесов, которые не зависят от политического руководства страны. Это путинизм чистой воды. Но ведь Украина – не Россия, как известно, и государственный капитализм здесь точно не пройдет", - убежден Цыбулько.



Эксперты удивляются в том числе и политической близорукости команды ЗЕ, которая может привести к еще большим бюджетным дырам и окончательной потере международного инвестиционного имиджа Украины.



"В "Новой почте" вряд ли смирятся с настолько абсурдным решением власти и наверняка оспорят его в судебном порядке. Сумма настолько огромна, что если украинские суды примут неправовое решение, компания обратится в международные судебные инстанции. Как бы там ни было, сам прецедент является очень тревожным сигналом для всех субъектов экономической деятельности в Украине", - подытожил политический эксперт.