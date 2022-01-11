Цветы, которые нужно поливать: Усик рассказал о своем отношении к женскому боксу

Видео обнародовано на канале Усика в YouTube.

По его словам, он относится к женскому боксу без энтузиазма.

"Я отношусь к этому не с большим энтузиазмом. Потому что для меня женский пол – это цветы, которые нужно поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Для меня женские контактные виды спорта не совсем в приоритете", – сказал Усик.

Он добавил, что не будет никого обманывать и говорить, что относится к женскому боксу толерантно.

"Многие девушки благодаря каким-то таким контактным видам спорта достаточно хорошо улучшили свою жизнь, в каком-то материальном положении или еще каком-то. Мир очень развивается и все остальное, но я не за. Не буду говорить, что я толерантен, и пусть так будет. Я просто скажу. , что я не за", – отметил Усик.