Цветы, которые нужно поливать: Усик рассказал о своем отношении к женскому боксу
Чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик заявил, что скептически относится к женскому боксу
Видео обнародовано на канале Усика в YouTube.
По его словам, он относится к женскому боксу без энтузиазма.
"Я отношусь к этому не с большим энтузиазмом. Потому что для меня женский пол – это цветы, которые нужно поливать, которые должны радовать глаз, пахнуть. Для меня женские контактные виды спорта не совсем в приоритете", – сказал Усик.
Он добавил, что не будет никого обманывать и говорить, что относится к женскому боксу толерантно.
"Многие девушки благодаря каким-то таким контактным видам спорта достаточно хорошо улучшили свою жизнь, в каком-то материальном положении или еще каком-то. Мир очень развивается и все остальное, но я не за. Не буду говорить, что я толерантен, и пусть так будет. Я просто скажу. , что я не за", – отметил Усик.
- Напомним, в 2020 году Александр Усик уже выражал негативное отношение к женскому боксу.
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