Цветные карандаши и клей ПВА: руководитель полиции Киевщины рассказал, с чем оккупанты шли захватывать украинскую столицу
Российские военные брали с собой на войну цветные карандаши и клей ПВА
Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.
Он сделал "обзор" находок, которые оставили после себя российские солдаты в Киевской области.
Среди "трофеев" были также компас, фломастеры, циркуль и курвиметр.
Под российские флешки делают специальные тубусы, где есть даже место для опечатывания.
На войну российские солдаты также берут газеты "Красная Звезда" и телефонный аппарат 1957 года "ТА-57".
- Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор воюющего на Луганском направлении российского захватчика с его другом. В ней он жалуется на большие потери и говорит, что война в Украине стала для них адом.
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