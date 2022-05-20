Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции Киевской области Андрей Небитов.



Он сделал "обзор" находок, которые оставили после себя российские солдаты в Киевской области.



Среди "трофеев" были также компас, фломастеры, циркуль и курвиметр.



Под российские флешки делают специальные тубусы, где есть даже место для опечатывания.



На войну российские солдаты также берут газеты "Красная Звезда" и телефонный аппарат 1957 года "ТА-57".

Напомним, Служба безопасности Украины перехватила разговор воюющего на Луганском направлении российского захватчика с его другом. В ней он жалуется на большие потери и говорит, что война в Украине стала для них адом.

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