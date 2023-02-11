Цветами Берлинале-2023 стали синий и желтый

Об этом сообщило издание Голос Украины 11 февраля.

Отмечается, что праздник киноискусства продлится до 26 февраля.

Стало известно, что 18 лент из 19 стран будут соревноваться в основном конкурсе, 15 из них – мировые премьеры. За главный приз кинофестиваля "Золотого медведя" (медведь - символ Берлина, он изображен на флаге и гербе немецкой столицы) будут бороться анимационные, документальные, исторические фильмы, комедии и мелодрамы, драмы, отражающие красоту и многогранность мира.

Организаторы ожидают также гостя - Стивена Спилберга: ему вручат почетного "Золотого медведя" за заслуги на протяжении всей его творческой жизни.

"Главной площадкой фестиваля снова станет Берлинский дворец на Потсдамской площади. Из-за военного вторжения РФ в Украину из участия в фестивале исключены российские институты, делегации и лица, поддерживающие Кремль в этой ситуации. Также не приглашены российские фильмы, созданные при участии государства", - указывается в сообщении.

Организаторы фестиваля заявили, что 73-й Берлинале стал бы большим праздником, если бы не война. В этом году его официальными цветами будут синий и желтый.

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Кроме того, известно, что также будет представлено наследие украинских кинематографистов. В частности, короткометражный игровой фильм "Это свидание" Надежды Парфан, вошедший в конкурсную программу. Лента Надежды Парфан рассказывает о том, как столица Украины во время полномасштабной войны продолжает жить.

"Киев в 2022-м. Камера передает эмоции чрезвычайного положения, вызванного войной", - так на сайте Берлинале описывается фильм.

Демонстрируется документальный фильм режиссера Романа Любого "Железные бабочки", рассказывающий об обстоятельствах крушения самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе Донбасса летом 2014 года.

Также на кинофестивале будет специальный показ документального фильма о российско-украинской войне "Superpower"/"Суперсила" американского актера и режиссера Шона Пенна.

"Пенн был в Киеве, снимая фильм с Зеленским, когда началась война в Украине, - сообщил артдиректор Берлинале Карло Шатриан на пресс-конференции. - Реальность заставила фильм превратиться в нечто менее комфортное и более значимое. Мы очень благодарны Шону Пенну и всей команде за то, что они выбрали Берлинале для показа этого фильма", - добавил Шатриан.

Кроме того, артдиректор Берлинале отметил: "Берлинский кинофестиваль состоится ровно через год после того, как вспыхнула война, и, возможно, показ этого фильма в Берлине имеет более актуальное значение, чем в любом другом месте. Потому что мы рядом с Украиной, потому, что в Берлине живут украинцы, а также из-за политической ценности этого фильма... Для меня "Суперсила" - и я знаю, что он привлечет много внимания - это отличная дверь, которая позволит вам войти в очень сложное, детальное описание того, что произошло, и всего, что еще происходит в Украине до сих пор".