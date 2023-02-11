Цветами Берлинале-2023 стали синий и желтый
16 февраля стартует 73-й Берлинский кинофестиваль и вместе с ним после двух лет пандемии коронавируса возвращается также европейский кинорынок EFM
Об этом сообщило издание Голос Украины 11 февраля.
Отмечается, что праздник киноискусства продлится до 26 февраля.
Стало известно, что 18 лент из 19 стран будут соревноваться в основном конкурсе, 15 из них – мировые премьеры. За главный приз кинофестиваля "Золотого медведя" (медведь - символ Берлина, он изображен на флаге и гербе немецкой столицы) будут бороться анимационные, документальные, исторические фильмы, комедии и мелодрамы, драмы, отражающие красоту и многогранность мира.
Организаторы ожидают также гостя - Стивена Спилберга: ему вручат почетного "Золотого медведя" за заслуги на протяжении всей его творческой жизни.
"Главной площадкой фестиваля снова станет Берлинский дворец на Потсдамской площади. Из-за военного вторжения РФ в Украину из участия в фестивале исключены российские институты, делегации и лица, поддерживающие Кремль в этой ситуации. Также не приглашены российские фильмы, созданные при участии государства", - указывается в сообщении.
Организаторы фестиваля заявили, что 73-й Берлинале стал бы большим праздником, если бы не война. В этом году его официальными цветами будут синий и желтый.
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Кроме того, известно, что также будет представлено наследие украинских кинематографистов. В частности, короткометражный игровой фильм "Это свидание" Надежды Парфан, вошедший в конкурсную программу. Лента Надежды Парфан рассказывает о том, как столица Украины во время полномасштабной войны продолжает жить.
"Киев в 2022-м. Камера передает эмоции чрезвычайного положения, вызванного войной", - так на сайте Берлинале описывается фильм.
Демонстрируется документальный фильм режиссера Романа Любого "Железные бабочки", рассказывающий об обстоятельствах крушения самолета Малайзийских авиалиний рейса MH17 в небе Донбасса летом 2014 года.
Также на кинофестивале будет специальный показ документального фильма о российско-украинской войне "Superpower"/"Суперсила" американского актера и режиссера Шона Пенна.
"Пенн был в Киеве, снимая фильм с Зеленским, когда началась война в Украине, - сообщил артдиректор Берлинале Карло Шатриан на пресс-конференции. - Реальность заставила фильм превратиться в нечто менее комфортное и более значимое. Мы очень благодарны Шону Пенну и всей команде за то, что они выбрали Берлинале для показа этого фильма", - добавил Шатриан.
Кроме того, артдиректор Берлинале отметил: "Берлинский кинофестиваль состоится ровно через год после того, как вспыхнула война, и, возможно, показ этого фильма в Берлине имеет более актуальное значение, чем в любом другом месте. Потому что мы рядом с Украиной, потому, что в Берлине живут украинцы, а также из-за политической ценности этого фильма... Для меня "Суперсила" - и я знаю, что он привлечет много внимания - это отличная дверь, которая позволит вам войти в очень сложное, детальное описание того, что произошло, и всего, что еще происходит в Украине до сих пор".
- 7 февраля сообщалось, что премьера документальной ленты "Не оставляй меня позади: истории выживания молодых украинцев" состоится на MTV 21 февраля и будет посвящена жизни украинских подростков во время войны.
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